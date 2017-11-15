В Омске при столкновении маршрутки, большегруза и иномарки пострадали четверо
Стала известна предварительная информация о крупной автоаварии на улице Лукашевича.
Стала известна предварительная информация о крупной автоаварии на улице Лукашевича.
Сегодня в 14:30 на улице Лукашевича столкнулись маршрутная «ГАЗель», большегруз MAN и легковой автомобиль Toyota Corona. Таким образом, в крупной аварии, последствия которой ликвидирует МЧС, участвовало не два, а три автомобиля.
Как стало известно Om1.ru из своих источников, в аварии пострадали четыре человека. Двоих пассажиров маршрутки врачи отпустили домой с лёгкими травмами. Ещё двоим понадобилась госпитализация. Эта информация предварительная будет уточняться.