В Омске при столкновении маршрутки, большегруза и иномарки пострадали четверо

Сегодня в 14:30 на улице Лукашевича столкнулись маршрутная «ГАЗель», большегруз MAN и легковой автомобиль Toyota Corona. Таким образом, в крупной аварии, последствия которой ликвидирует МЧС, участвовало не два, а три автомобиля.