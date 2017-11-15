Спасатели эвакуировали трех туристов из Москвы с горы в Крыму
15 ноября.
|Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проектыВсе проекты
15 ноября.
«Туристы сбились с тропы, оказались на труднопроходимом участке рельефа и не смогли самостоятельно продолжить движение», — говорится в
Москвичи вызвали спасателей во второй половине дня вторника.
Жителей российской столицы, 1961, 1965 и 1992 годов рождения, обнаружили на
«Туристам была оказана психологическая помощь. Почти три часа заняла операция по эвакуации: с помощью альпинистского снаряжения людей доставили в безопасное место, а затем — в поселок Партенит», — сообщила