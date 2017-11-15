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13:10 (мск), источник: Интерфакс

Спасатели эвакуировали трех туристов из Москвы с горы в Крыму

15 ноября. Interfax-Russia.ru — Сотрудники МЧС нашли и спустили с горы Аю-Даг на юге Крыма трех заблудившихся туристов из Москвы, сообщила пресс-служба крымского управления чрезвычайного ведомства в среду.

«Туристы сбились с тропы, оказались на труднопроходимом участке рельефа и не смогли самостоятельно продолжить движение», — говорится в пресс-релизе.

Москвичи вызвали спасателей во второй половине дня вторника.

Жителей российской столицы, 1961, 1965 и 1992 годов рождения, обнаружили на северо-восточном склоне Аю-Дага.

«Туристам была оказана психологическая помощь. Почти три часа заняла операция по эвакуации: с помощью альпинистского снаряжения людей доставили в безопасное место, а затем — в поселок Партенит», — сообщила пресс-служба.

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