Спасатели эвакуировали трех туристов из Москвы с горы в Крыму

«Туристы сбились с тропы, оказались на труднопроходимом участке рельефа и не смогли самостоятельно продолжить движение», — говорится в пресс-релизе.

«Туристам была оказана психологическая помощь. Почти три часа заняла операция по эвакуации: с помощью альпинистского снаряжения людей доставили в безопасное место, а затем — в поселок Партенит», — сообщила пресс-служба.