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16:43 (мск), источник: Клопс.ru

В Калининграде полиция ищет 24-летнего вора, скрывающегося от следствия

В Калининграде полиция ищет 24-летнего Дмитрия Терлеева. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Молодой человек обвиняется по ст. 158 ч. 2 УК РФ («Кража»). Подозреваемый скрывается от следствия.

Приметы: на вид 25 лет, рост — 170 см, лицо европейского типа, волосы тёмно-русые средней длины.

Всех, кто обладает информацией о местонахождении Дмитрия Терлеева, полиция просит обратиться в отдел полиции № 2 по телефонам: 8 (4012) 552−473, 8−911−487−64−88.

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