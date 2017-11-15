В Калининграде полиция ищет 24-летнего вора, скрывающегося от следствия
В Калининграде полиция ищет 24-летнего Дмитрия Терлеева. Об этом сообщает
В Калининграде полиция ищет 24-летнего Дмитрия Терлеева. Об этом сообщает
Молодой человек обвиняется по ст. 158 ч. 2 УК РФ («Кража»). Подозреваемый скрывается от следствия.
Приметы: на вид 25 лет, рост — 170 см, лицо европейского типа, волосы
Всех, кто обладает информацией о местонахождении Дмитрия Терлеева, полиция просит обратиться в отдел полиции № 2 по телефонам: 8 (4012) 552−473, 8−911−487−64−88.