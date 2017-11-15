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16:30 (мск), источник: Вести Иркутск

Отец и двое малышей погибли при пожаре под Ангарском

Три человека погибли сегодня на пожаре в Ангарске.

В начале четвёртого спасателям позвонили жители садоводства «Тополёк-2» и сообщили, что там горит один из частных домов. Первыми густой дым заметили соседи. Пожарные обнаружили в жилище тела трёх человек: мужчины и детей — двух и четырёх лет. Мать малышей в это время находилась на работе.

Как считают очевидцы, погибший отец семейства был пьян. Сейчас обстоятельства трагедии выясняют сотрудники регионального управления Следственного комитета.

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