Отец и двое малышей погибли при пожаре под Ангарском
Три человека погибли сегодня на пожаре в Ангарске.
Три человека погибли сегодня на пожаре в Ангарске.
В начале четвёртого спасателям позвонили жители садоводства «Тополёк-2» и сообщили, что там горит один из частных домов. Первыми густой дым заметили соседи. Пожарные обнаружили в жилище тела трёх человек: мужчины и детей — двух и четырёх лет. Мать малышей в это время находилась на работе.
Как считают очевидцы, погибший отец семейства был пьян. Сейчас обстоятельства трагедии выясняют сотрудники регионального управления Следственного комитета.