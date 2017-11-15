Отец и двое малышей погибли при пожаре под Ангарском

В начале четвёртого спасателям позвонили жители садоводства «Тополёк-2» и сообщили, что там горит один из частных домов. Первыми густой дым заметили соседи. Пожарные обнаружили в жилище тела трёх человек: мужчины и детей — двух и четырёх лет. Мать малышей в это время находилась на работе.