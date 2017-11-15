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13:36 (мск), источник: ИА REGNUM

Сержант из штаба ЦВО в Екатеринбурге уехал в самоволку в Калининград

По неофициальным данным, контрактник служил в штабе Центрального военного округа.

В Калининградской области осужден сержант запаса Юрий Малыгин, который самовольно покинул воинскую часть из Екатеринбурга, уехав в Калининград. Инцидент произошел в марте 2017 года, сообщил корреспонденту ИА REGNUM следователь по особо важным делам управления СКР по Балтийскому флоту Евгений Лифер.

По данным следствия, водитель-электрик Малыгин не вышел на службу из отпуска, проводя время по своему усмотрению в Калининграде (3 тыс. километров от Екатеринбурга). Он явился с повинной в следственный отдел по Калининградскому гарнизону лишь спустя 17 дней после самоволки.

«Приговором Калининградского гарнизонного военного суда сержанту запаса Малыгину назначено наказание в виде ограничения по военной службе на срок шесть месяцев с удержанием 5% денежного довольствия в доход государства», — сообщил следователь.

По неофициальным данным, военнослужащий-контрактник служил в штабе Центрального военного округа в Екатеринбурге.

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