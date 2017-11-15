Сержант из штаба ЦВО в Екатеринбурге уехал в самоволку в Калининград
По неофициальным данным, контрактник служил в штабе Центрального военного округа.
По неофициальным данным, контрактник служил в штабе Центрального военного округа.
В Калининградской области осужден сержант запаса Юрий Малыгин, который самовольно покинул воинскую часть из Екатеринбурга, уехав в Калининград. Инцидент произошел в марте 2017 года, сообщил корреспонденту ИА REGNUM следователь по особо важным делам управления СКР по Балтийскому флоту Евгений Лифер.
По данным следствия,
«Приговором Калининградского гарнизонного военного суда сержанту запаса Малыгину назначено наказание в виде ограничения по военной службе на срок шесть месяцев с удержанием 5% денежного довольствия в доход государства», — сообщил следователь.
По неофициальным данным,