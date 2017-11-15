С мэрии Новосибирска потребовали почти полмиллиона за сломанный позвоночник ребенка
В детском лагере на мальчика упал шкаф.
В детском лагере на мальчика упал шкаф.
Прокуратура Новосибирского района обратилась в суд с иском в размере 400 тыс. рублей к центру соцразвития «Терра» и мэрии Новосибирска в интересах пострадавшего в загородном лагере ребенка.
Как рассказали в
— Полученная травма причинила несовершеннолетнему физические и нравственные страдания. Указанные последствия стали возможны ввиду несвоевременных и нескоординированных действий образовательной организации, — отметили в ведомстве.
В итоге прокурор Новосибирского района предъявил иск к самой образовательной организации и ее учредителям — городским властям.