С мэрии Новосибирска потребовали почти полмиллиона за сломанный позвоночник ребенка

Прокуратура Новосибирского района обратилась в суд с иском в размере 400 тыс. рублей к центру соцразвития «Терра» и мэрии Новосибирска в интересах пострадавшего в загородном лагере ребенка.

Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области, инцидент в загородном оздоровительно-образовательном центре «Смена» (МАУ СОЦ «Терра») произошел в июле 2017 года. На 8-летнего мальчика упал шкаф, у ребенка были сломаны позвонки. По данным прокуроров, воспитателя рядом с детьми в момент ЧП не было. Врачи прописали мальчику особый режим, включавший запрет на полгода принимать сидячее положение и на два заниматься физкультурой и активными играми.