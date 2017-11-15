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13:30 (мск), источник: Sibnovosti.ru

С мэрии Новосибирска потребовали почти полмиллиона за сломанный позвоночник ребенка

В детском лагере на мальчика упал шкаф.

Прокуратура Новосибирского района обратилась в суд с иском в размере 400 тыс. рублей к центру соцразвития «Терра» и мэрии Новосибирска в интересах пострадавшего в загородном лагере ребенка.

Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области, инцидент в загородном оздоровительно-образовательном центре «Смена» (МАУ СОЦ «Терра») произошел в июле 2017 года. На 8-летнего мальчика упал шкаф, у ребенка были сломаны позвонки. По данным прокуроров, воспитателя рядом с детьми в момент ЧП не было. Врачи прописали мальчику особый режим, включавший запрет на полгода принимать сидячее положение и на два заниматься физкультурой и активными играми.

— Полученная травма причинила несовершеннолетнему физические и нравственные страдания. Указанные последствия стали возможны ввиду несвоевременных и нескоординированных действий образовательной организации, — отметили в ведомстве.

В итоге прокурор Новосибирского района предъявил иск к самой образовательной организации и ее учредителям — городским властям.

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