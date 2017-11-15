В огромную яму на 14-й линии в Ростове провалился автомобиль
На улице 14-я линия недалеко от пересечения с проспектом Шолохова в
На улице 14-я линия недалеко от пересечения с проспектом Шолохова в
Как следует из видеоролика, который его водитель, Рина Ольгина, опубликовала в одном из известных пабликов, вытащить транспортное средство из ямы ей помогали двое мужчин.
Иномарка угодила в провал одним из передних колес,
«Было очень темно, и колесо машины угодило в эту яму! А если бы человек случайно провалился? Спасибо большое добрым людям, которые помогли вытащить машину», — написала Рина Ольгина. Диаметр провала, по ее словам, составляет почти один метр, а глубина — более 50 см.