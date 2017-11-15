Перестрелку из-за сбежавшей невесты устроили жители Жамбылской области
АСТАНА, 15 ноя — Sputnik. Суд вынес приговор в отношении жителя Жамбылской области, который устроил перестрелку
АСТАНА, 15 ноя — Sputnik. Суд вынес приговор в отношении жителя Жамбылской области, который устроил перестрелку
По информации Шуского районного суда, уголовное дело рассматривалось по статьям «Незаконное ношение холодного оружия» и «Хулиганство».
В конце июля этого года подсудимый ехал на машине по селу Жана Жол. В пути он встретил двух
Парни позвали своих знакомых и продолжили выяснять отношения в безлюдном месте. В результате завязавшейся драки подсудимый два раза выстрелил в братьев из травматического пистолета, который незаконно носил с собой.
В ответ еще один участник конфликта, который прибыл вместе с братьями, выстрелил в подсудимого из охотничьего ружья. Пострадавший получил множественные огнестрельные дробовые ранения. Материалы уголовного дела в отношении мужчины, выстрелившего из охотничьего ружья, выделены в отдельное производство.
В ходе судебного разбирательства подсудимый признал свою вину и раскаялся. Суд признал его виновным в хулиганстве и незаконном ношении холодного оружия.
Он приговорен к трем годам ограничения свободы с установлением пробационного контроля на весь назначенный срок ограничения свободы. Приговор суда не вступил в законную силу.