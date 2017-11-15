Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Шаг в бездну: Россия и США переступили роковую черту - СМИ
Ученые объяснили, почему пьянство ведет к слабоумию
Политолог о заявлении Кремля по языкам: "Это шок для республик"
Билл Гейтс купил пустыню в Аризоне, чтобы построить город
На Украине переименовали Великую Отечественную войну
Офшоры в пяти графиках: триллионы, скрытые от посторонних глаз«Поправка на офшорные капиталы» позволяет оценить, какой на самом деле разрыв между богатыми и бедными
СМИ: Румыния начала процесс "приватизации" Черновицкой области
СМИ: Изменившаяся Ротару приехала в Россию
Дюжев разочаровался в россиянах и грубо высказался о них
«У жены Джигарханяна в квартире прошел обыск»
Кончаловский: Никто не осмеливается делать то, что делает Путин
Украинский генерал: ВСУ могут выйти к границам РФ
Анджелина Джоли появилась на публике в скромном наряде
Кукла Барби впервые примерила хиджаб
СМИ: 31-летняя Бузова показала фото без макияжа
Гузеева о новом лице: Всем говорю, что выспалась
Жители Петербурга выступили против установки памятника Цою
В Москве появятся Эйфелева башня и Биг-Бен
Фоторепортажи
8Скончался Михаил Задорнов
8«Вождь мирового пролетариата» спустя 100 лет после революции
14:29 (мск), источник: Вести - Екатеринбург

Полиция выясняет обстоятельства стрельбы по сотрудникам УК

Собственник квартиры, которого обвиняют в стрельбе по коммунальщикам, озвучил свою версию случившегося. С его слов, травматический пистолет он достал с целью самообороны.

«Они вместо документов с собой привели молодого человека спортивного телосложения, раза в полтора меня побольше. Начал мне угрожать, хватать меня за курточку. Я отскочил назад, достал пистолет», — рассказывает житель Екатеринбурга Михаил Войденко.

Со слов Михаила Войденко, он несколько раз предупреждал незнакомца, что будет стрелять, но тот якобы продолжал ему угрожать. По версии Михаила, ему пришлось сделать несколько выстрелов в воздух. В людей он не целился. А после избиения медики зафиксировали у него ушибы лица и грудной клетки.

Сейчас он намерен добиваться от полиции возбуждения уголовного дела, а чтобы выяснить правомерность начисленного управляющей компанией долга, обратится в жилинспекцию.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 В Сеть попали интимные фотографии балерины Волочковой
Бывшая жена Джигарханяна рассказала о его измене и гибели дочери
Авиакатастрофа в Хабаровском крае: что известно на данный момент
РЖД запускают первые пассажирские поезда в обход Украины
Кремль призвал не преувеличивать ситуацию с ошибкой Минобороны
Военные Зимбабве арестовали находящегося 40 лет у власти Мугабе
«Победа» сняла ограничение на вес ручной клади
Российскую керлингистку заподозрили в использовании допинга
Как разнятся зарплаты в России и странах Европы. Графики
Спорт
Смолов порадовал Санкт-Петербург Сборная России по футболу героически сыграла вничью с Испанией в контрольном матче
Авто
Кабриолет «Кортеж»: первые изображения Линейка автомобилей проекта «Кортеж» будет расширена благодаря появлению кабриолета
Hi-Tech
В «Ростехе» рассказали о боевом искусственном интеллекте Су-35 Искусственный интеллект уже присутствует в новейшем российском боевом самолете
Кино
Умер актер Виталий Шаповалов О смерти народного артиста сообщил сайт Московского театра на Таганке
Недвижимость
Медведев уверен, что ипотечная ставка продолжит снижаться
Рублевка ежегодно теряет треть покупателей недвижимости
В России строится почти 2 млн квадратных метров торговых центров
Ледяные Эйфелева башня и Биг-Бен появятся на Поклонной горе
Леди
7 советов для тех, кто хочет красивое фото в паспорте Сразу 7 ценных советов для тех, кто хочет выглядеть красиво на официальных фотографиях.
Дети
Жасмин и ее 5-летняя дочка вышли на сцену в одинаковых платьях Вполне возможно, девочка пойдет по стопам своей мамы.
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
8 свежих дизайн-идей для вашей маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь