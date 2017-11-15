Полиция выясняет обстоятельства стрельбы по сотрудникам УК

«Они вместо документов с собой привели молодого человека спортивного телосложения, раза в полтора меня побольше. Начал мне угрожать, хватать меня за курточку. Я отскочил назад, достал пистолет», — рассказывает житель Екатеринбурга Михаил Войденко.

Со слов Михаила Войденко, он несколько раз предупреждал незнакомца, что будет стрелять, но тот якобы продолжал ему угрожать. По версии Михаила, ему пришлось сделать несколько выстрелов в воздух. В людей он не целился. А после избиения медики зафиксировали у него ушибы лица и грудной клетки.