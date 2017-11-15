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15:49 (мск), источник: Югополис

Двое кубанцев инсценировали аварию, чтобы получить страховку

Следственный отдел ОМВД России по Кущевскому району завершено расследование и направлено в суд уголовное дело по обвинению двоих местных жителей в покушении на совершение мошенничества в сфере автострахования.

Поводом для возбуждения дела стало поступившее в дежурную часть сообщение о дорожно-транспортном происшествии. Прибывшие по адресу сотрудники дорожно-патрульной службы обнаружили на месте происшествия автомобили Hyundai Accent, принадлежащие двоим местным жителям. При визуальном осмотре транспортных средств полицейские нашли следы коррозии в местах механических повреждений, что вызвало сомнение в наступлении ДТП.

20-летняя владелица поврежденного автомобиля созналась, что совместно с 27-летним знакомым совершила инсценировку аварии, чтобы получить страховые выплаты для капитального ремонта автомобилей.

Подозреваемым в мошенничестве предъявлено обвинение. Им грозит до 5 лет лишения свободы, сообщает «Югополису» пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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