Двое кубанцев инсценировали аварию, чтобы получить страховку

Поводом для возбуждения дела стало поступившее в дежурную часть сообщение о дорожно-транспортном происшествии. Прибывшие по адресу сотрудники дорожно-патрульной службы обнаружили на месте происшествия автомобили Hyundai Accent, принадлежащие двоим местным жителям. При визуальном осмотре транспортных средств полицейские нашли следы коррозии в местах механических повреждений, что вызвало сомнение в наступлении ДТП.
20-летняя владелица поврежденного автомобиля созналась, что совместно с 27-летним знакомым совершила инсценировку аварии, чтобы получить страховые выплаты для капитального ремонта автомобилей.
Подозреваемым в мошенничестве предъявлено обвинение. Им грозит до 5 лет лишения свободы, сообщает «Югополису» пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.