Страшная авария на Ботанике

Источник: Actualitati.md

Инцедентпроизошел на улице Валя Кручий, по словам полиции и очевидцев, удар был настолько сильным, что машина превратилась в груду металлолома.

По счастливой случайности, в ДТП никто не пострадал, а виновник дорожно-транспортного происшествия признал свою вину.