Страшная авария на Ботанике
15 ноября утром в столичном секторе Ботаника произошла ужасная авария. На полном ходу автомобиль марки Renault врезался в фургон.
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15 ноября утром в столичном секторе Ботаника произошла ужасная авария. На полном ходу автомобиль марки Renault врезался в фургон.
Инцедентпроизошел на улице Валя Кручий, по словам полиции и очевидцев, удар был настолько сильным, что машина превратилась в груду металлолома.
По счастливой случайности, в ДТП никто не пострадал, а виновник
Actualitati.md отмечает, что согласно законодательству, он будет оштрафован на 1 500 леев и получит 6 штрафных пунктов.