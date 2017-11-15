В Новосибирске инкассатор похитил из банкомата 4 миллиона рублей

Работник одного из банков решил поживиться, используя свое служебное положение. Мужчина приехал в один из торговых центров города, ключом открыл банкомат и ввел код. Инкассатор достал кассеты с деньгами и скрылся. Общая сумма ущерба составила более 3,7 миллионов рублей. До того, как мужчину поймали, он уже потратил все похищенные средства.