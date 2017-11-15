В Новосибирске инкассатор похитил из банкомата 4 миллиона рублей
Инцидент произошел в одном из торговых центров Калининского района, об этом сообщили в
Инцидент произошел в одном из торговых центров Калининского района, об этом сообщили в
В Новосибирске инкассатор похитил из банкомата 4 миллиона рублей, рассказали в
Работник одного из банков решил поживиться, используя свое служебное положение. Мужчина приехал в один из торговых центров города, ключом открыл банкомат и ввел код. Инкассатор достал кассеты с деньгами и скрылся. Общая сумма ущерба составила более 3,7 миллионов рублей. До того, как мужчину поймали, он уже потратил все похищенные средства.
В отношении новосибирца возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ (кража в особо крупном размере). Прокуратура Калининского района утвердила обвинительное заключение и направила его в суд.