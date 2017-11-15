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14:19 (мск), источник: Вести - Новосибирск

В Новосибирске инкассатор похитил из банкомата 4 миллиона рублей

Инцидент произошел в одном из торговых центров Калининского района, об этом сообщили в пресс-службе районной прокуратуры.

В Новосибирске инкассатор похитил из банкомата 4 миллиона рублей, рассказали в пресс-службе прокуратуры Калининского района.

Работник одного из банков решил поживиться, используя свое служебное положение. Мужчина приехал в один из торговых центров города, ключом открыл банкомат и ввел код. Инкассатор достал кассеты с деньгами и скрылся. Общая сумма ущерба составила более 3,7 миллионов рублей. До того, как мужчину поймали, он уже потратил все похищенные средства.

В отношении новосибирца возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ (кража в особо крупном размере). Прокуратура Калининского района утвердила обвинительное заключение и направила его в суд.

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