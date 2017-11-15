Пермяк разбил окно квартиры и украл украшения и технику
Полицейские Кировского района города задержали неработающего, ранее судимого 37-летнего местного жителя. Он подозревается в совершении кражи из квартиры 60-летней женщины.
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Полицейские Кировского района города задержали неработающего, ранее судимого 37-летнего местного жителя. Он подозревается в совершении кражи из квартиры 60-летней женщины.
Пострадавшая обратилась в полицию. Неизвестный проник в жилище, разбив окно. Он похитил украшения и бытовую технику. Ущерб составил 50 тысяч рублей.
В ходе
Сейчас мужчина находится в изоляторе временного содержания. Ведется следствие.