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14:17 (мск), источник: Новости Перми

Пермяк разбил окно квартиры и украл украшения и технику

Полицейские Кировского района города задержали неработающего, ранее судимого 37-летнего местного жителя. Он подозревается в совершении кражи из квартиры 60-летней женщины.

Пострадавшая обратилась в полицию. Неизвестный проник в жилище, разбив окно. Он похитил украшения и бытовую технику. Ущерб составил 50 тысяч рублей.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий пермяк был задержан. По факту кражи, совершенной с незаконным проникновением в жилище, возбуждено уголовное дело.

Сейчас мужчина находится в изоляторе временного содержания. Ведется следствие.

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