Пермяк разбил окно квартиры и украл украшения и технику

Пострадавшая обратилась в полицию. Неизвестный проник в жилище, разбив окно. Он похитил украшения и бытовую технику. Ущерб составил 50 тысяч рублей.



В ходе оперативно-разыскных мероприятий пермяк был задержан. По факту кражи, совершенной с незаконным проникновением в жилище, возбуждено уголовное дело.



Сейчас мужчина находится в изоляторе временного содержания. Ведется следствие.