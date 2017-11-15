На Кубани бывшего полицейского осудили за получение взятки в 1 млн рублей

Источник: ЮГА.ру

В суде установили, что в августе 2016 года в Новопокровском районе случилось ДТП с участием водителя автомобиля DAF XF c прицепом и двух пешеходов. Следователь райотдела МВД проводил проверку.

«Исполняя обязанности начальника следственного отделения, Сергей Морин в сентябре после опроса участника ДТП и проведения дополнительного осмотра места происшествия пояснил представителю водителя, что за взятку в 1 млн рублей может способствовать в силу занимаемого положения принятию следователем решения об отказе в возбуждении уголовного дела. Мужчина согласился и передал часть требуемой суммы (200 тыс. рублей), однако затем сообщил об этом в следственное управление СКР по краю», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Оставшиеся 800 тыс. рублей Морин получил от заявителя 29 сентября 2016 года. Потом его действия пресекли оперативники ФСБ.