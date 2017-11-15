КГК рассказал подробности задержания бизнесмена Ситника
МИНСК, 15 ноя — Sputnik. Ущерб от действий компании Михаила Ситника «ИмобиленИнвест» составил порядка 900 тысяч рублей, сообщили Sputnik в среду в Комитете государственного контроля Беларуси.
МИНСК, 15 ноя — Sputnik. Ущерб от действий компании Михаила Ситника «ИмобиленИнвест» составил порядка 900 тысяч рублей, сообщили Sputnik в среду в Комитете государственного контроля Беларуси.
В среду белорусские СМИ сообщили о задержании бизнесмена и отца победительницы детского «Евровидения» Ксении Ситник — уголовное дело возбудил Департамент финансовых расследований КГК.
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«В процессе строительства для реализации проекта общество на договорной основе посредством заключения инвестиционных договоров, предварительных договоров
Однако компания позже еще раз продавала возводящиеся объекты — несколько раз разным людям. Договоров при этом составили на продажу 7,3 тысяч квадратных метров, хотя проектная площадь ФОКа составляет чуть больше пяти тысяч «квадратов».
Уголовные дела ДФВ возбудил по ч. 4 ст. 210 УК — «Хищение путем злоупотребления служебными полномочиями». По подсчетам ведомства, ущерб составил около 900 тысяч рублей — именно столько руководство компании заработало на повторных продажах площадей.
Под стражей взят только один из подозреваемых — Михаил Ситник. Имя второго фигуранта дела пока не известно.