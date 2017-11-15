Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: семья из Германии написала Путину открытое письмо
Найден неожиданный секрет счастливого брака
Путин впервые проведет переговоры с главами ДНР и ЛНР
Украинские политики хотят уничтожить самолет "Руслан"
Виктория Лопырева затмила Софи Лорен на вечере в Москве
Чего Дональд Трамп пытается добиться от Китая? Китай и США подписали соглашения на 250 миллиардов долларов
СМИ: Глава «Роснефти» Игорь Сечин развелся с молодой супругой
СМИ: Изменившаяся Ротару приехала в Россию
Дюжев разочаровался в россиянах и высказался о них
У жены Джигарханяна в квартире прошел обыск
Кончаловский: Никто не осмеливается делать то, что делает Путин
Украинский генерал: ВСУ могут выйти к границам РФ
Анджелина Джоли появилась на публике в скромном наряде
Кукла Барби впервые примерила хиджаб
31-летняя Бузова предстала без косметики - СМИ
Гузеева о новом лице: Всем говорю, что выспалась
Жители Петербурга выступили против установки памятника Цою
В Москве появятся Эйфелева башня и Биг-Бен
Фоторепортажи
13Густой смог окутал Дели
12Землетрясение на границе Ирака и Иран
16:46 (мск), источник: Sputnik.by

КГК рассказал подробности задержания бизнесмена Ситника

МИНСК, 15 ноя — Sputnik. Ущерб от действий компании Михаила Ситника «ИмобиленИнвест» составил порядка 900 тысяч рублей, сообщили Sputnik в среду в Комитете государственного контроля Беларуси.

Источник: Sputnik.by

В среду белорусские СМИ сообщили о задержании бизнесмена и отца победительницы детского «Евровидения» Ксении Ситник — уголовное дело возбудил Департамент финансовых расследований КГК.

Как рассказали Sputnik в комитете, вопросы после расследования вызвала стройка физкультурно-оздоровительного комплекса на пересечения улиц Рафиева и Белецкого. Два служебных лица ООО «ИмобиленИнвест» подозреваются в хищениях путем злоупотреблений служебным полномочиями.

«В процессе строительства для реализации проекта общество на договорной основе посредством заключения инвестиционных договоров, предварительных договоров купли-продажи и договоров займа привлекало денежные средства физических и юридических лиц, которые намеревались приобрести в ФОКе нежилые помещения», — рассказали в КГК.

Однако компания позже еще раз продавала возводящиеся объекты — несколько раз разным людям. Договоров при этом составили на продажу 7,3 тысяч квадратных метров, хотя проектная площадь ФОКа составляет чуть больше пяти тысяч «квадратов».

Уголовные дела ДФВ возбудил по ч. 4 ст. 210 УК — «Хищение путем злоупотребления служебными полномочиями». По подсчетам ведомства, ущерб составил около 900 тысяч рублей — именно столько руководство компании заработало на повторных продажах площадей.

Под стражей взят только один из подозреваемых — Михаил Ситник. Имя второго фигуранта дела пока не известно.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 В автопарке, чей водитель спрыгнул с моста, переработки по 39 часов
Ермошина о депутатских амбициях: присылают селфи на фоне исполкома
Авиакатастрофа в Хабаровском крае: что известно на данный момент
Россия реструктурирует долг Венесуэлы в объеме $3,15 млрд
Кремль призвал не преувеличивать ситуацию с ошибкой Минобороны
Военные Зимбабве арестовали находящегося 40 лет у власти Мугабе
«Победа» отменила ограничения по весу ручной клади
Возле Керчи терпит бедствие пароход
Как разнятся зарплаты в России и странах Европы. Графики
Спорт
Смолов порадовал Санкт-Петербург Сборная России по футболу героически сыграла вничью с Испанией в контрольном матче
Авто
Кабриолет «Кортеж»: первые изображения Линейка автомобилей проекта «Кортеж» будет расширена благодаря появлению кабриолета
Hi-Tech
В «Ростехе» рассказали о боевом искусственном интеллекте Су-35 Искусственный интеллект уже присутствует в новейшем российском боевом самолете
Кино
Умер актер Виталий Шаповалов О смерти народного артиста сообщил сайт Московского театра на Таганке
Недвижимость
Медведев уверен, что ипотечная ставка продолжит снижаться
Рублевка ежегодно теряет треть покупателей недвижимости
В России строится почти 2 млн квадратных метров торговых центров
Ледяные Эйфелева башня и Биг-Бен появятся на Поклонной горе
Леди
7 советов для тех, кто хочет красивое фото в паспорте Сразу 7 ценных советов для тех, кто хочет выглядеть красиво на официальных фотографиях.
Дети
Школьник погиб после ссоры с родителями из-за оценок Трагедия произошла вечером 13 ноября.
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь