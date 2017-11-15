КГК рассказал подробности задержания бизнесмена Ситника

Источник: Sputnik.by

В среду белорусские СМИ сообщили о задержании бизнесмена и отца победительницы детского «Евровидения» Ксении Ситник — уголовное дело возбудил Департамент финансовых расследований КГК.

Как рассказали Sputnik в комитете, вопросы после расследования вызвала стройка физкультурно-оздоровительного комплекса на пересечения улиц Рафиева и Белецкого. Два служебных лица ООО «ИмобиленИнвест» подозреваются в хищениях путем злоупотреблений служебным полномочиями.

«В процессе строительства для реализации проекта общество на договорной основе посредством заключения инвестиционных договоров, предварительных договоров купли-продажи и договоров займа привлекало денежные средства физических и юридических лиц, которые намеревались приобрести в ФОКе нежилые помещения», — рассказали в КГК.

Однако компания позже еще раз продавала возводящиеся объекты — несколько раз разным людям. Договоров при этом составили на продажу 7,3 тысяч квадратных метров, хотя проектная площадь ФОКа составляет чуть больше пяти тысяч «квадратов».

Уголовные дела ДФВ возбудил по ч. 4 ст. 210 УК — «Хищение путем злоупотребления служебными полномочиями». По подсчетам ведомства, ущерб составил около 900 тысяч рублей — именно столько руководство компании заработало на повторных продажах площадей.