Назначен суд над тренером бойцов для бойни в Цыганском посёлке

Процесс по делу тренера клуба единоборств «Храбр» Никиты Мальцева и оперуполномоченного отдела по экономической безопасности и противодействию коррупции УМВД по Екатеринбургу Сергея Кондрашина начнётся 23 ноября в 14.30 в Железнодорожном районном суде, сообщает корреспондент «АиФ-Урал».

Подсудимые обвиняются сразу по трем статьям уголовного кодекса: 159 (покушение на мошенничество), 285 (злоупотребление должностными полномочиями) и 290 УК РФ (покушение на получение взятки).

В декабре 2016 года действующий тогда оперативник Кондрашин организовал проверку бизнесмена, торговавшего одеждой и обувью. При проверке у последнего изъяли часть товара, потребовав за его возврат 100 тысяч рублей, однако предприниматель отказался давать взятку. Второй эпизод произошел в январе 2017 года, когда Кондрашин и Мальцев у другого бизнесмена потребовали 1,2 млн рублей за фальсификацию экспертизы игорного оборудования. В результате один из обвиняемых был задержан 12 января в момент попытки получить первую часть денег — 700 тыс. рублей.