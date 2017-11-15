Назначен суд над тренером бойцов для бойни в Цыганском посёлке
За что будут судить создателя клуба «Храбр» Никиту Мальцева.
За что будут судить создателя клуба «Храбр» Никиту Мальцева.
Процесс по делу тренера клуба единоборств «Храбр» Никиты Мальцева и оперуполномоченного отдела по экономической безопасности и противодействию коррупции УМВД по Екатеринбургу Сергея Кондрашина начнётся 23 ноября в 14.30 в Железнодорожном районном суде, сообщает корреспондент «АиФ-Урал».
Подсудимые обвиняются сразу по трем статьям уголовного кодекса: 159 (покушение на мошенничество), 285 (злоупотребление должностными полномочиями) и 290 УК РФ (покушение на получение взятки).
В декабре 2016 года действующий тогда оперативник Кондрашин организовал проверку бизнесмена, торговавшего одеждой и обувью. При проверке у последнего изъяли часть товара, потребовав за его возврат 100 тысяч рублей, однако предприниматель отказался давать взятку. Второй эпизод произошел в январе 2017 года, когда Кондрашин и Мальцев у другого бизнесмена потребовали 1,2 млн рублей за фальсификацию экспертизы игорного оборудования. В результате один из обвиняемых был задержан 12 января в момент попытки получить первую часть денег — 700 тыс. рублей.
Напомним также, что Никита Мальцев «прославился» как создатель клуба уличных бойцов «Храбр», участвовавших в организации массовых беспорядков в Цыганском поселке 3 сентября 2016 года и в потасовке у ТЦ «Дирижабль» в январе 2016 года.