В Петербурге маршрутка с пассажирами влетела в грузовик: Есть пострадавшие
Водителя вырезали из кабины сотрудники МЧС.
Водителя вырезали из кабины сотрудники МЧС.
Днем на Ириновском проспекте маршрутка 430 «Всеволожск — Санкт-Петербург» влетела на полном ходу в грузовик. Удар был настолько сильным, что переднюю часть маршрутки смяло.
— Сообщение об аварии поступило на пульт дежурного «01» в 12:43. Прибывшие подразделения привлекались для оказания технической помощи и сбора информации, — сообщили в
Спасатели вырезали водителя из кабины, а врачи «скорой помощи» увезли его в больницу. Водитель пострадал сильнее всех.
— Еще одна девушка тоже в скорой, у нее, похоже, сломан нос, ну разбит точно. И несколько человек с ушибами, — пишет в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» ВКонтакте Татьяна Соколова.
На месте работали сотрудники дорожной инспекции. Причины и виновника аварии еще предстоит установить. Сейчас проводится доследственная проверка, по результатам которой примут решение о возбуждении уголовного дела.