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14:15 (мск), источник: Комсомольская правда

В Петербурге маршрутка с пассажирами влетела в грузовик: Есть пострадавшие

Водителя вырезали из кабины сотрудники МЧС.

Днем на Ириновском проспекте маршрутка 430 «Всеволожск — Санкт-Петербург» влетела на полном ходу в грузовик. Удар был настолько сильным, что переднюю часть маршрутки смяло.

— Сообщение об аварии поступило на пульт дежурного «01» в 12:43. Прибывшие подразделения привлекались для оказания технической помощи и сбора информации, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

Спасатели вырезали водителя из кабины, а врачи «скорой помощи» увезли его в больницу. Водитель пострадал сильнее всех.

— Еще одна девушка тоже в скорой, у нее, похоже, сломан нос, ну разбит точно. И несколько человек с ушибами, — пишет в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» ВКонтакте Татьяна Соколова.

Во время загрузки произошла ошибка.

На месте работали сотрудники дорожной инспекции. Причины и виновника аварии еще предстоит установить. Сейчас проводится доследственная проверка, по результатам которой примут решение о возбуждении уголовного дела.

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