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14:11 (мск), источник: Новый Калининград

На мамоновской трассе микроавтобус влетел в строительный забор

В результате ДТП, по предварительным данным, никто не пострадал.

В среду днем на трассе «Калининград-Мамоново» произошло ДТП, в результате которого микроавтобус «Фольксваген» вылетел с трассы и врезался в строительный забор. Об этом сообщают участники сообщества автомобилистов «ВКонтакте».

По предварительным данным, никто в результате аварии не пострадал. На месте ДТП работает полиция.

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