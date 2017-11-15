На мамоновской трассе микроавтобус влетел в строительный забор
В результате ДТП, по предварительным данным, никто не пострадал.
|Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проектыВсе проекты
В результате ДТП, по предварительным данным, никто не пострадал.
В среду днем на трассе «Калининград-Мамоново» произошло ДТП, в результате которого микроавтобус «Фольксваген» вылетел с трассы и врезался в строительный забор. Об этом сообщают участники сообщества автомобилистов «ВКонтакте».
По предварительным данным, никто в результате аварии не пострадал. На месте ДТП работает полиция.