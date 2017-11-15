В Столинском районе на 7 лет осудили женщину, которая убила любовницу мужа

Источник: СБ - Беларусь сегодня

Осужденная должна выплатить потерпевшим — двум братьям погибшей — моральный ущерб в размере 6000 рублей, сообщили в суде Столинского района.

Эта история произошла в сельском дворе агрогородка Плотница 8 июля. Две подруги — 50 и 33 лет — устроили пикник, на который пригласили одна — мужа, вторая — сожителя. Выпили, и женщины стали ссориться.

Младшая оскорбляла старшую подругу, та ушла в свой двор, чтобы покормить скот. Когда вернулась, увидела подругу, лежащую в обнимку вместе со своим мужем… Схватилась за палку.

Успокоившись, прикрыла обнаженную подругу покрышкой, которая служила поилкой для кур. После этого отправилась домой вместе с неверным супругом, которого также побила (позже его госпитализировали с переломом бедра).

А жертва пролежала голая на земле всю ночь с черепно-мозговой травмой, кровоизлиянием в мозг, к которым после ночи добавилось еще и переохлаждение. Утром пострадавшую нашел сожитель. 11 июля 33-летняя жертва избиения скончалась в реанимации, не приходя в сознание.