Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: семья из Германии написала Путину открытое письмо
Ученые назвали психологическую причину депрессии и алкоголизма
Кому и чем грозит новый российский закон о СМИ-иноагентах
Смешались в кучу и жертвы россиян: кто и с кем воюет в Сирии
Анджелина Джоли появилась на публике в скромном наряде
Харассмент: что это и при чем тут сексуальное насилиеДело Вайнштейна и обвинения других звезд в домогательствах запустили дискуссию о профессиональной этике, в которой постоянно звучит слово «харассмент»
СМИ: Глава «Роснефти» Игорь Сечин развелся с молодой супругой
СМИ: Изменившаяся Ротару приехала в Россию
Дюжев разочаровался в россиянах и высказался о них
У жены Джигарханяна в квартире прошел обыск
Кончаловский: Никто не осмеливается делать то, что делает Путин
Украинский генерал: ВСУ могут выйти к границам РФ
Анджелина Джоли появилась на публике в скромном наряде
Кукла Барби впервые примерила хиджаб
31-летняя Бузова предстала без косметики - СМИ
Гузеева о новом лице: Всем говорю, что выспалась
Жители Петербурга выступили против установки памятника Цою
В Москве появятся Эйфелева башня и Биг-Бен
Фоторепортажи
13Густой смог окутал Дели
12Землетрясение на границе Ирака и Иран
16:17 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

В Столинском районе на 7 лет осудили женщину, которая убила любовницу мужа

Суд Столинского района приговорил 50-летнюю жительницу Столинского района к семи годам лишения свободы в колонии общего режима по ч. 3 ст. 147 Уголовного кодекса (Умышленное причинение тяжкого телесного повреждения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Источник: СБ - Беларусь сегодня

Осужденная должна выплатить потерпевшим — двум братьям погибшей — моральный ущерб в размере 6000 рублей, сообщили в суде Столинского района.

Эта история произошла в сельском дворе агрогородка Плотница 8 июля. Две подруги — 50 и 33 лет — устроили пикник, на который пригласили одна — мужа, вторая — сожителя. Выпили, и женщины стали ссориться.

Младшая оскорбляла старшую подругу, та ушла в свой двор, чтобы покормить скот. Когда вернулась, увидела подругу, лежащую в обнимку вместе со своим мужем… Схватилась за палку.

Успокоившись, прикрыла обнаженную подругу покрышкой, которая служила поилкой для кур. После этого отправилась домой вместе с неверным супругом, которого также побила (позже его госпитализировали с переломом бедра).

А жертва пролежала голая на земле всю ночь с черепно-мозговой травмой, кровоизлиянием в мозг, к которым после ночи добавилось еще и переохлаждение. Утром пострадавшую нашел сожитель. 11 июля 33-летняя жертва избиения скончалась в реанимации, не приходя в сознание.

Приговор в законную силу не вступил.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 40-летняя жительница Италии вышла замуж сама за себя (фото)
В Гродно пенсионер, «умерший» после операции, «воскрес». Но затем умер
Авиакатастрофа в Хабаровском крае: что известно на данный момент
Россия реструктурирует долг Венесуэлы в объеме $3,15 млрд
Кремль призвал не преувеличивать ситуацию с ошибкой Минобороны
Военные Зимбабве арестовали находящегося 40 лет у власти Мугабе
«Победа» отменила ограничения по весу ручной клади
Возле Керчи терпит бедствие пароход
Как разнятся зарплаты в России и странах Европы. Графики
Спорт
Смолов порадовал Санкт-Петербург Сборная России по футболу героически сыграла вничью с Испанией в контрольном матче
Авто
Кабриолет «Кортеж»: первые изображения Линейка автомобилей проекта «Кортеж» будет расширена благодаря появлению кабриолета
Hi-Tech
В «Ростехе» рассказали о боевом искусственном интеллекте Су-35 Искусственный интеллект уже присутствует в новейшем российском боевом самолете
Кино
Умер актер Виталий Шаповалов О смерти народного артиста сообщил сайт Московского театра на Таганке
Недвижимость
Первые три плавучие гостиницы появятся в Петербурге в 2018 году
Место установки памятника Цою могут изменить из-за недовольства петербуржцев
Медведев уверен, что ипотечная ставка продолжит снижаться
В Норвегии откроют самый большой в мире подводный ресторан
Леди
7 советов для тех, кто хочет красивое фото в паспорте Сразу 7 ценных советов для тех, кто хочет выглядеть красиво на официальных фотографиях.
Дети
Школьник погиб после ссоры с родителями из-за оценок Трагедия произошла вечером 13 ноября.
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
8 свежих дизайн-идей для вашей маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь