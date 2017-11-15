Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Шаг в бездну: Россия и США переступили роковую черту - СМИ
7 неловких вопросов сексологу
Политолог о заявлении Кремля по языкам: "Это шок для республик"
Билл Гейтс купил пустыню в Аризоне, чтобы построить город
Обвиняемая в гибели «пьяного мальчика» попросила о снисхождении
Офшоры в пяти графиках: триллионы, скрытые от посторонних глаз«Поправка на офшорные капиталы» позволяет оценить, какой на самом деле разрыв между богатыми и бедными
СМИ: Румыния начала процесс "приватизации" Черновицкой области
СМИ: Изменившаяся Ротару приехала в Россию
Дюжев разочаровался в россиянах и грубо высказался о них
«У жены Джигарханяна в квартире прошел обыск»
Украинский генерал: ВСУ все-таки могут выйти на границу с Россией
СМИ: Любовь Толкалина делится откровенными кадрами
Настасья Самбурская вышла замуж за 24-летнего актера
Виктория Лопырева затмила Софи Лорен на вечере в Москве
СМИ: 31-летняя Бузова показала фото без макияжа
Гузеева о новом лице: Всем говорю, что выспалась
Жители Петербурга выступили против установки памятника Цою
В Москве появятся Эйфелева башня и Биг-Бен
Фоторепортажи
8Скончался Михаил Задорнов
8«Вождь мирового пролетариата» спустя 100 лет после революции
14:17 (мск), источник: Sputniknews.kz

Употребляющий опиум мужчина водил маршрутный автобус в Кокшетау

АСТАНА, 15 ноя — Sputnik. Водитель после употребления опия сел за руль городского автобуса в Кокшетау, сообщила пресс-служба департамента внутренних дел Акмолинской области.

Источник: Sputniknews.kz

В полицию поступила информация о том, что в Кокшетау водитель автобуса употребляет наркотики, при этом продолжает заниматься извозом.

12 ноября около 19:00 полицейские остановили автобус с пассажирами под управлением 36-летнего мужчины. Водитель был направлен на прохождение медосвидетельствования. Как показала экспертиза, он находился в состоянии наркотического опьянения, вызванного употреблением опия.

В ходе допроса задержанный пояснил, что наркотики принимает внутривенно. Установлено, что мужчина устроился водителем маршрутного автобуса около полутора месяцев назад, ранее не судим.

В отношении нарушителя собран административный материал по статье 608 КРКоАП (управление транспортным средством водителем в состоянии наркотического опьянения), ему грозит лишение права управления транспортным средством на три года.

Автобус водворен на штрафстоянку. Полицией вынесено представление о недопущении подобных фактов директору автобусного парка.

Всего с начала года на автодорогах области задержаны 258 водителей, управлявших различными транспортными средствами в состоянии наркотического опьянения.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Убийство детей в Алматы: стало известно о судьбе выжившего ребенка
Перестрелку из-за сбежавшей невесты устроили жители Жамбылской области
Авиакатастрофа в Хабаровском крае: что известно на данный момент
РЖД запускают первые пассажирские поезда в обход Украины
Кремль призвал не преувеличивать ситуацию с ошибкой Минобороны
Военные Зимбабве арестовали находящегося 40 лет у власти Мугабе
«Победа» сняла ограничение на вес ручной клади
Российскую керлингистку заподозрили в использовании допинга
Как разнятся зарплаты в России и странах Европы. Графики
Спорт
Смолов порадовал Санкт-Петербург Сборная России по футболу героически сыграла вничью с Испанией в контрольном матче
Авто
Кабриолет «Кортеж»: первые изображения Линейка автомобилей проекта «Кортеж» будет расширена благодаря появлению кабриолета
Hi-Tech
В «Ростехе» рассказали о боевом искусственном интеллекте Су-35 Искусственный интеллект уже присутствует в новейшем российском боевом самолете
Кино
Умер актер Виталий Шаповалов О смерти народного артиста сообщил сайт Московского театра на Таганке
Недвижимость
Путину в офисе «Россетей» показали «умный» дом будущего
Первые три плавучие гостиницы появятся в Петербурге в 2018 году
Место установки памятника Цою могут изменить из-за недовольства петербуржцев
Названы самые популярные города России для отдыха в Новый год
Леди
7 советов для тех, кто хочет красивое фото в паспорте Сразу 7 ценных советов для тех, кто хочет выглядеть красиво на официальных фотографиях.
Дети
Жасмин и ее 5-летняя дочка вышли на сцену в одинаковых платьях Вполне возможно, девочка пойдет по стопам своей мамы.
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
8 свежих дизайн-идей для вашей маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь