Употребляющий опиум мужчина водил маршрутный автобус в Кокшетау
АСТАНА, 15 ноя — Sputnik. Водитель после употребления опия сел за руль городского автобуса в Кокшетау, сообщила
АСТАНА, 15 ноя — Sputnik. Водитель после употребления опия сел за руль городского автобуса в Кокшетау, сообщила
В полицию поступила информация о том, что в Кокшетау водитель автобуса употребляет наркотики, при этом продолжает заниматься извозом.
12 ноября около 19:00 полицейские остановили автобус с пассажирами под управлением 36-летнего мужчины. Водитель был направлен на прохождение медосвидетельствования. Как показала экспертиза, он находился в состоянии наркотического опьянения, вызванного употреблением опия.
В ходе допроса задержанный пояснил, что наркотики принимает внутривенно. Установлено, что мужчина устроился водителем маршрутного автобуса около полутора месяцев назад, ранее не судим.
В отношении нарушителя собран административный материал по статье 608 КРКоАП (управление транспортным средством водителем в состоянии наркотического опьянения), ему грозит лишение права управления транспортным средством на три года.
Автобус водворен на штрафстоянку. Полицией вынесено представление о недопущении подобных фактов директору автобусного парка.
Всего с начала года на автодорогах области задержаны 258 водителей, управлявших различными транспортными средствами в состоянии наркотического опьянения.