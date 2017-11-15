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15:27 (мск), источник: Prokazan.ru

В Татарстане «Лада» опрокинулась с обрыва в реку: погибли четыре человека

В Агрызском районе Татарстана ночью «Лада» 11-й модели упала в реку Иж с обрыва, три человека погибли, тело еще одного не найдено, об этом сообщили в ГУ МЧС России по РТ.

Предварительно, группа из четырех человек на машине с удмуртскими номерами прибыла на берег реки на рыбалку. Пьяная женщина за рулем авто в какой-то момент не справилась с управлением и съехала с обрыва в реку.

Прибывшие на место спасатели достали из машины тело 43-летнего мужчины, 37-летнего жителя Ижевска и женщины, возраст которой устанавливается. Тело 62-летнего мужчины обнаружено в автомобиле не было, ведутся его поиски.

Идет расследование.

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