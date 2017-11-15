В Татарстане «Лада» опрокинулась с обрыва в реку: погибли четыре человека
В Агрызском районе Татарстана ночью «Лада» 11-й модели упала в реку Иж с обрыва, три человека погибли, тело еще одного не найдено, об этом сообщили в ГУ МЧС России по РТ.
В Агрызском районе Татарстана ночью «Лада» 11-й модели упала в реку Иж с обрыва, три человека погибли, тело еще одного не найдено, об этом сообщили в ГУ МЧС России по РТ.
Предварительно, группа из четырех человек на машине с удмуртскими номерами прибыла на берег реки на рыбалку. Пьяная женщина за рулем авто в
Прибывшие на место спасатели достали из машины тело 43-летнего мужчины, 37-летнего жителя Ижевска и женщины, возраст которой устанавливается. Тело 62-летнего мужчины обнаружено в автомобиле не было, ведутся его поиски.
Идет расследование.