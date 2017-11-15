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14:59 (мск), источник: РИА Новости

В Новосибирске вынесли приговор мужчине за убийство из-за автомобиля

НОВОСИБИРСК, 15 ноя — РИА Новости. Новосибирский областной суд приговорил к 21 году колонии строгого режима мужчину за убийство жителя Сочи, который перегонял новый автомобиль из Владивостока домой, сообщает прокуратура региона.

«Вердиктом коллегии присяжных заседателей 30-летний Георгий Калмыш признан виновным без снисхождения в нападении на мужчину в целях хищения имущества и его убийства, а также в совершении четырех краж чужого имущества», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, вечером 4 июля 2016 года Калмыш на трассе Р-254 «Иртыш», остановил автомобиль Nissan Serena и попросил водителя подвезти его в попутном направлении, на что тот согласился.

«В пути следования Калмыш узнал, что автолюбитель приобрел автомобиль во Владивостоке и следует домой в Краснодарский край. В ночь на 5 июля, когда потерпевший остановил автомобиль на обочине трассы с целью отдыха, Калмыш совершил на него нападение, в ходе которого нанес множественные удары плоским, колюще-режущим предметом типа клинка ножа в жизненно-важные части тела », — сообщили в прокуратуре.

В надзорном ведомстве отметили, что тело водителя мужчина спрятал в лесу, после чего похитил автомобиль и другое его имущество общей стоимостью почти 650 тысяч рублей.

Новосибирский областной суд приговорил Калмыша к 21 году и одному месяцу лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Приговор пока не вступил в силу.

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 В Новосибирске вынесли приговор мужчине за убийство из-за автомобиля
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