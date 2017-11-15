Самолет Уфа-Когалым совершил экстренную посадку в Тюмени
УФА, 15 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/. Сегодня, 15 ноября, самолет авиакомпании «ЮТэйр», выполнявший рейс Уфа — Когалым, совершил экстренную посадку в аэропорту Тюмени.
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УФА, 15 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/. Сегодня, 15 ноября, самолет авиакомпании «ЮТэйр», выполнявший рейс Уфа — Когалым, совершил экстренную посадку в аэропорту Тюмени.
Как сообщили пассажиры «Боинг 737» представителям «Лайфа», пилот принял решение приземлиться в ближайшем аэропорту
«Все проходило спокойно и без паники. Претензий к экипажу нет», — цитирует издание свидетелей ЧП.
К трапу приземлившегося самолета сотрудники аэропорта «Рощино» вызвали медицинскую службу. Пострадавшего члена экипажа осматривают врачи.