В Татарстане средний размер взятки увеличился до 35 тысяч рублей

По его словам, точная цифра о размерах взяток по существующим уголовным делам будет дана чуть позже на отдельном брифинге. Согласно опросам наиболее коррумпированными должностями продолжают оставаться полицейские (снижение с 33,1% до 17,2%), руководители предприятий (снижение с 15,1% до 14,8%) и работники культуры (снижение с 19,2% до 7,6%) и здравоохранения.