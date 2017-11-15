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15:45 (мск), источник: Prokazan.ru

В Татарстане средний размер взятки увеличился до 35 тысяч рублей

В Татарстане средний размер взятки за последний год увеличился до 35 тысяч рублей, об этом на пресс-конференции рассказал заведующий сектором управления президента РТ по вопросам антикоррупционной политики Салават Рахимов.

Источник: Prokazan.ru

По его словам, точная цифра о размерах взяток по существующим уголовным делам будет дана чуть позже на отдельном брифинге. Согласно опросам наиболее коррумпированными должностями продолжают оставаться полицейские (снижение с 33,1% до 17,2%), руководители предприятий (снижение с 15,1% до 14,8%) и работники культуры (снижение с 19,2% до 7,6%) и здравоохранения.

Ранее стало известно, что в Татарстане в 2017 году были наказаны 206 муниципальных служащих за конфликт интересов и ложные сведения о доходах и расходах. Не все чиновники были наказаны, так как некоторые из них допустили технические и малозначительные ошибки.

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