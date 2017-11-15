В Туймазах из машины украли 170 тысяч рублей
В полицию с заявлением о краже обратился 35-летний житель города Набережные Челны, работающий водителем у индивидуального предпринимателя.
В полицию с заявлением о краже обратился 35-летний житель города Набережные Челны, работающий водителем у индивидуального предпринимателя.
Он рассказал, что остановился на одной из улиц города Туймазов, чтобы зайти в магазин. Вернувшись к своему автомобилю «Газель» мужчина обнаружил, что машина вскрыта, а из салона похищена барсетка с деньгами.
В ходе
По предварительным данным, подозреваемый изначально следил за данной «Газелью». Дождавшись, когда водитель оставит товар и получит деньги, он вскрыл машину с помощью подбора ключей и забрал барсетку с деньгами.
По факту кражи возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте МВД по Республике Башкортостан.