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15:20 (мск), источник: ГТРК Башкортостан

В Туймазах из машины украли 170 тысяч рублей

В полицию с заявлением о краже обратился 35-летний житель города Набережные Челны, работающий водителем у индивидуального предпринимателя.

Он рассказал, что остановился на одной из улиц города Туймазов, чтобы зайти в магазин. Вернувшись к своему автомобилю «Газель» мужчина обнаружил, что машина вскрыта, а из салона похищена барсетка с деньгами.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили приметы автомобиля «Ниссан», на котором передвигался злоумышленник. Им оказался 41-летний ранее судимый житель города Новосибирска.

По предварительным данным, подозреваемый изначально следил за данной «Газелью». Дождавшись, когда водитель оставит товар и получит деньги, он вскрыл машину с помощью подбора ключей и забрал барсетку с деньгами.

По факту кражи возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте МВД по Республике Башкортостан.

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