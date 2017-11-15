В Башкирии мужчина и девушка пытали пенсионера утюгом

Суд установил, что в октябре прошлого года молодые люди выпивали алкоголь у своего знакомого пенсионера и решили его обокрасть.

Злоумышленники избили мужчину — наносили удары по лицу и голове. На этом кошмары для пенсионера не закончились — грабители включили утюг и раскаленную технику стали прижимать к его животу и груди. Но и на этом они не остановились — взяв молоток, они нанесли мужчине несколько ударов по голове.