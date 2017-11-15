В Башкирии мужчина и девушка пытали пенсионера утюгом
Они отправятся в колонию строгого режима.
Они отправятся в колонию строгого режима.
Белебеевский городской суд Башкирии вынес приговор в отношении 32-летнего мужчины и 25-летней девушки.
Суд установил, что в октябре прошлого года молодые люди выпивали алкоголь у своего знакомого пенсионера и решили его обокрасть.
Злоумышленники избили мужчину — наносили удары по лицу и голове. На этом кошмары для пенсионера не закончились — грабители включили утюг и раскаленную технику стали прижимать к его животу и груди. Но и на этом они не остановились — взяв молоток, они нанесли мужчине несколько ударов по голове.
70-летний пенсионер получил серьезные травмы, ему был причинен тяжкий вред здоровью.
— Подсудимые вину не признали. Суд приговорил их к 12 и 9 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого и общего режима соответственно, — сообщает районная прокуратура.