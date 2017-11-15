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15:08 (мск), источник: РИА Крым

В Алуште «Наполеон» отправил в больницу 20 человек

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя — РИА Новости Крым. В Алуште сотрудники одного из санаториев отравились тортом «Наполеон» — в больнице с острой кишечной инфекцией оказались 20 человек. Об этом сообщили в пресс-службе крымского управления Роспотребнадзора.

Источник: РИА "Новости"

По состоянию на 13 ноября в инфекционном отделении Алуштинской больницы на лечении находятся 20 человек, из них 19 — сотрудники санатория, еще один человек заразился из-за контакта с больным, уточнили в ведомстве.

«Причиной групповой заболеваемости среди сотрудников явилось употребление в пищу торта “Наполеон” (собственного производства) с нарушениями технологии приготовления и не соблюдением условий хранения. Как следствие, можно предположить, употребление недоброкачественной продукции, контаминированной возбудителями сальмонеллезной инфекции, о чем свидетельствуют результаты лабораторных исследований», — озвучили результаты расследования в Роспотребнадзоре.

Случаев острой кишечной инфекции среди отдыхающих санатория не зарегистрировано.

Кроме того, по результатам эпидемиологического расследования на пищеблоке выявлен ряд грубых нарушений санитарного законодательства.

«Материалы о временном приостановлении деятельности пищеблока санатория переданы в суд Алушты. Кроме того, подготовлены материалы дел об административном правонарушении для привлечения юридического лица и должностных лиц к ответственности», — подытожили в ведомстве.

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