В Алуште «Наполеон» отправил в больницу 20 человек

Источник: РИА "Новости"

По состоянию на 13 ноября в инфекционном отделении Алуштинской больницы на лечении находятся 20 человек, из них 19 — сотрудники санатория, еще один человек заразился из-за контакта с больным, уточнили в ведомстве.

«Причиной групповой заболеваемости среди сотрудников явилось употребление в пищу торта “Наполеон” (собственного производства) с нарушениями технологии приготовления и не соблюдением условий хранения. Как следствие, можно предположить, употребление недоброкачественной продукции, контаминированной возбудителями сальмонеллезной инфекции, о чем свидетельствуют результаты лабораторных исследований», — озвучили результаты расследования в Роспотребнадзоре.

Случаев острой кишечной инфекции среди отдыхающих санатория не зарегистрировано.

Кроме того, по результатам эпидемиологического расследования на пищеблоке выявлен ряд грубых нарушений санитарного законодательства.