В Алуште «Наполеон» отправил в больницу 20 человек
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя — РИА Новости Крым. В Алуште сотрудники одного из санаториев отравились тортом «Наполеон» — в больнице с острой кишечной инфекцией оказались 20 человек. Об этом сообщили в
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя — РИА Новости Крым. В Алуште сотрудники одного из санаториев отравились тортом «Наполеон» — в больнице с острой кишечной инфекцией оказались 20 человек. Об этом сообщили в
По состоянию на 13 ноября в инфекционном отделении Алуштинской больницы на лечении находятся 20 человек, из них 19 — сотрудники санатория, еще один человек заразился
«Причиной групповой заболеваемости среди сотрудников явилось употребление в пищу торта “Наполеон” (собственного производства) с нарушениями технологии приготовления и не соблюдением условий хранения. Как следствие, можно предположить, употребление недоброкачественной продукции, контаминированной возбудителями сальмонеллезной инфекции, о чем свидетельствуют результаты лабораторных исследований», — озвучили результаты расследования в Роспотребнадзоре.
Случаев острой кишечной инфекции среди отдыхающих санатория не зарегистрировано.
Кроме того, по результатам эпидемиологического расследования на пищеблоке выявлен ряд грубых нарушений санитарного законодательства.
«Материалы о временном приостановлении деятельности пищеблока санатория переданы в суд Алушты. Кроме того, подготовлены материалы дел об административном правонарушении для привлечения юридического лица и должностных лиц к ответственности», — подытожили в ведомстве.