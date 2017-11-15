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16:01 (мск), источник: Агентство городских новостей «Москва»

Уборщица столичного бизнес-центра напала на коллегу с кухонным топором

Столичная полиция задержала женщину-уборщицу по подозрению в причинении тяжких травм своей коллеге, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах.

Источник: Clem Onojeghuo / CC0

Как рассказал собеседник агентства, инцидент произошел 13 ноября в бизнес-центре H2O Plaza на Павелецкой набережной. В службу «02» поступила информация о том, что в помещении центра одна женщина напала на другую с кухонным топором.

Прибывшие на место оперативники задержали 38-летнюю гражданку Узбекистана, работающую в бизнес-центре уборщицей. Как выяснилось, подозреваемая в подсобке бизнес-центра во время ссоры напала на 34-летнюю коллегу, также приезжую из Узбекистана.
Сотрудник правоохранительных органов

«Потерпевшая получила ушибы мозга и легкого, перелом ребра и множественные резаные раны. Женщину доставили в ГКБ им. Н. Пирогова», — сказал источник.

В отношении задержанной уборщицы возбудили уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, ведется следствие.

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