Уборщица столичного бизнес-центра напала на коллегу с кухонным топором
Столичная полиция задержала
Столичная полиция задержала
Как рассказал собеседник агентства, инцидент произошел 13 ноября в
Прибывшие на место оперативники задержали 38-летнюю гражданку Узбекистана, работающую в бизнес-центре уборщицей. Как выяснилось, подозреваемая в подсобке бизнес-центра во время ссоры напала на 34-летнюю коллегу, также приезжую из Узбекистана.
«Потерпевшая получила ушибы мозга и легкого, перелом ребра и множественные резаные раны. Женщину доставили в ГКБ им. Н. Пирогова», — сказал источник.
В отношении задержанной уборщицы возбудили уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, ведется следствие.