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15:24 (мск), источник: Вести - Пермь

Банда пермяков подделывала БАДы

В Дзержинском районе Перми вынесли приговор участникам организованной группы, занимавшейся фальсификацией пищевых добавок.

По данным следствия, осужденные в период с марта 2014 года по июнь 2015, объединившись в группу, незаконно изготавливали и реализовывали контрафактную продукцию — биологически активные добавки, используя чужой товарный знак. За это время ими было выпущено порядка 92 тысяч фальсифицированных пищевых добавок. В ходе обысков была изъята крупная партия продукции и готовый к реализации упаковочный материал.

Произведенные фальсифицированные БАДы преступники продавали через Интернет-магазины и на импровизированных выставках, ярмарках. Ущерб от действий организованной группы собственнику товарного знака составил более 21,5 млн рублей.

Суд признал двух граждан виновными и приговорил к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком в три года и штрафом в размере 150 тысяч рублей каждому. Третий участник преступного бизнеса сейчас находится в розыске.

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