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16:22 (мск), источник: Клопс.ru

Калининградка пыталась провезти в Литву 17 кг янтаря (фото, видео)

На таможенном посту в Советске сотрудники изъяли 17 кг янтаря. Об этом сообщает пресс-служба Калининградской областной таможни.

Калининградка ехала в Литву. При досмотре автомобиля Ford, на котором она приехала на таможенный пост в Советск. Сотрудники ведомства обнаружили тайник в салоне иномарки. В нём находилось 35 пакетов с янтарём. Общий вес товара составил 17 килограммов.

Солнечный камень изъяли и отправили на экспертизу. По результатам которой будет принято процессуальное решение.

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