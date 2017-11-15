Калининградка пыталась провезти в Литву 17 кг янтаря (фото, видео)
На таможенном посту в Советске сотрудники изъяли 17 кг янтаря. Об этом сообщает
На таможенном посту в Советске сотрудники изъяли 17 кг янтаря. Об этом сообщает
Калининградка ехала в Литву. При досмотре автомобиля Ford, на котором она приехала на таможенный пост в Советск. Сотрудники ведомства обнаружили тайник в салоне иномарки. В нём находилось 35 пакетов с янтарём. Общий вес товара составил 17 килограммов.
Солнечный камень изъяли и отправили на экспертизу. По результатам которой будет принято процессуальное решение.