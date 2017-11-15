Опубликованы фото с места авиакатастрофы в Хабаровском крае

Напомним, воздушное судно с пятью пассажирами и двумя членами экипажа рухнуло при заходе на посадку в двух километрах от аэропорта «Нелькан».

В результате погибли шесть человек. Еще одна маленькая пассажирка — девочка 3,5 лет — выжила. С многочисленными травмами она была доставлена в больницу.

По факту крушения L-410 заведено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц». Ведется расследование.