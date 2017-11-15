В Крыму старший сержант избил офицера за отказ поздороваться

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщает пресс-служба суда.

Как уточнили в пресс-службе, старший сержант Каиров, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в столовой воинской части ударил капитана Василькова кулаком по лицу, а затем нанес ему удар ногой в грудь.

Поводом для избиения стало недовольство осужденного тем, что потерпевший отказался с ним здороваться.

Состояние опьянения, в котором находился старший сержант во время совершения преступления, суд признал отягчающим его вину обстоятельством.

Суд приговорил его к одному году лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.