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16:39 (мск), источник: Газета.Ру

Задавившая мальчика из Балашихи в последнем слове обвинила в трагедии его родителей

Автомобилистка Ольга Алисова, обвиняемая в смертельном ДТП, в котором погиб шестилетний Алексей Шимко из Балашихи, обратилась к суду со своим последним словом.

Решающее заседание проходит в среду, 15 ноября в Железнодорожном суде, сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

За пять минут выступления Алисова не выразила соболезнований и не извинилась перед родителями, но при этом заявила, что пешеходы в подобной ситуации также должны соблюдать ПДД, а маленький ребенок остался в момент ДТП без внимания и защиты взрослых.

«Исходя из ПДД, при переходе дороги вне пешеходного перехода, пешеходы, кроме того, не должны создавать помех при движении транспортного средства и выходить из-за стоящего транспортного средства или иного препятствия, закрывающего обзорность, не убедившись в отсутствии приближающихся транспортных средств, — заявила Алисова. — Кроме этого, согласно Конституции России, за ребенка несут ответственность его родители или люди старшего возраста. В данном случае ребенок был лишен защиты».

Согласно ч. 3 ст. 264 УК России, по которой обвиняется женщина, максимальное наказание составляет лишение свободы на срок до пяти лет. Однако ранее прокурор, с учетом всех обстоятельств дела, показаний свидетелей, наличия у обвиняемой несовершеннолетней дочери, а также того, что женщина до последнего не признала своей вины и не раскаялась, запросила у суда меру пресечения для Алисовой в виде трех реального лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

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