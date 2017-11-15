Задавившая мальчика из Балашихи в последнем слове обвинила в трагедии его родителей
Автомобилистка Ольга Алисова, обвиняемая в смертельном ДТП, в котором погиб шестилетний Алексей Шимко из Балашихи, обратилась к суду со своим последним словом.
Автомобилистка Ольга Алисова, обвиняемая в смертельном ДТП, в котором погиб шестилетний Алексей Шимко из Балашихи, обратилась к суду со своим последним словом.
Решающее заседание проходит в среду, 15 ноября в Железнодорожном суде, сообщает корреспондент «Газеты.Ru».
За пять минут выступления Алисова не выразила соболезнований и не извинилась перед родителями, но при этом заявила, что пешеходы в подобной ситуации также должны соблюдать ПДД, а маленький ребенок остался в момент ДТП без внимания и защиты взрослых.
«Исходя из ПДД, при переходе дороги вне пешеходного перехода, пешеходы, кроме того, не должны создавать помех при движении транспортного средства и выходить
Согласно ч. 3 ст. 264 УК России, по которой обвиняется женщина, максимальное наказание составляет лишение свободы на срок до пяти лет. Однако ранее прокурор, с учетом всех обстоятельств дела, показаний свидетелей, наличия у обвиняемой несовершеннолетней дочери, а также того, что женщина до последнего не признала своей вины и не раскаялась, запросила у суда меру пресечения для Алисовой в виде трех реального лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.