Задавившая мальчика из Балашихи в последнем слове обвинила в трагедии его родителей

Решающее заседание проходит в среду, 15 ноября в Железнодорожном суде, сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

За пять минут выступления Алисова не выразила соболезнований и не извинилась перед родителями, но при этом заявила, что пешеходы в подобной ситуации также должны соблюдать ПДД, а маленький ребенок остался в момент ДТП без внимания и защиты взрослых.

«Исходя из ПДД, при переходе дороги вне пешеходного перехода, пешеходы, кроме того, не должны создавать помех при движении транспортного средства и выходить из-за стоящего транспортного средства или иного препятствия, закрывающего обзорность, не убедившись в отсутствии приближающихся транспортных средств, — заявила Алисова. — Кроме этого, согласно Конституции России, за ребенка несут ответственность его родители или люди старшего возраста. В данном случае ребенок был лишен защиты».