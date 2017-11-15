В Башкирии возобновили производство по уголовному делу об убийстве Веры Фойкиной после экстрадиции обвиняемого из Индии

Уроженец Нефтекамска Руслан Саяхов скрылся от следствия, после чего был объявлен в международный розыск. В рамках международного сотрудничества государств в борьбе с преступностью по запросу России 7 ноября он был арестован и передан Республикой Индия российским правоохранительным органам. В Москве он был помещен в следственный изолятор, а затем этапирован в изолятор Уфы.

«Поскольку обвинение предъявлено и мера пресечения избрана местному жителю заочно, то в ближайшее время ему будет объявлено существо обвинения и произведен допрос по обстоятельствам совершенного преступления. Также будут выполнены и другие следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается», — прокомментировали в пресс-службе регионального следственного управления.

Как сообщало агентство «Башинформ», осенью 2012 года у деревни Новоабдуллино Чишминского района было найдено сгоревшее тело 24-летней уфимки. По факту убийства возбуждено уголовное дело. Была установлена причастность к преступлению жителя города Нефтекамска, 1989 года рождения. Мужчина скрылся от органов следствия, покинув страну. В апреле 2013 года по каналам Интерпола он был объявлен в международный розыск. В сентябре 2017 года разыскиваемый был задержан на территории Индии в городе Дели.