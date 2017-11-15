Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: семья из Германии написала Путину открытое письмо
Ученые объяснили, почему пьянство ведет к слабоумию
Выжившая в авиакатастрофе в РФ девочка летела без родителей
Смешались в кучу и жертвы россиян: кто и с кем воюет в Сирии
Кукла Барби впервые примерила хиджаб
Появилось видео взрыва в жилом доме в Ижевске Момент обрушения дома попал на камеру авторегистратора
СМИ: Глава «Роснефти» Игорь Сечин развелся с молодой супругой
СМИ: Изменившаяся Ротару приехала в Россию
Дюжев разочаровался в россиянах и высказался о них
У жены Джигарханяна в квартире прошел обыск
СМИ: Любовь Толкалина делится откровенными кадрами
Песков высказался о поломке самолета делегации РФ
Анджелина Джоли появилась на публике в скромном наряде
Кукла Барби впервые примерила хиджаб
31-летняя Бузова предстала без косметики - СМИ
Гузеева о новом лице: Всем говорю, что выспалась
Жители Петербурга выступили против установки памятника Цою
В Москве появятся Эйфелева башня и Биг-Бен
Фоторепортажи
12Марш в честь парада 7 ноября 1941 года
8Скончался Михаил Задорнов
16:00 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии возобновили производство по уголовному делу об убийстве Веры Фойкиной после экстрадиции обвиняемого из Индии

УФА, 15 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. В Башкортостане Следственный комитет возобновил производство по уголовному делу по обвинению 28-летнего уфимца в убийстве 24-летней Веры Фойкиной.

Уроженец Нефтекамска Руслан Саяхов скрылся от следствия, после чего был объявлен в международный розыск. В рамках международного сотрудничества государств в борьбе с преступностью по запросу России 7 ноября он был арестован и передан Республикой Индия российским правоохранительным органам. В Москве он был помещен в следственный изолятор, а затем этапирован в изолятор Уфы.

«Поскольку обвинение предъявлено и мера пресечения избрана местному жителю заочно, то в ближайшее время ему будет объявлено существо обвинения и произведен допрос по обстоятельствам совершенного преступления. Также будут выполнены и другие следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается», — прокомментировали в пресс-службе регионального следственного управления.

Как сообщало агентство «Башинформ», осенью 2012 года у деревни Новоабдуллино Чишминского района было найдено сгоревшее тело 24-летней уфимки. По факту убийства возбуждено уголовное дело. Была установлена причастность к преступлению жителя города Нефтекамска, 1989 года рождения. Мужчина скрылся от органов следствия, покинув страну. В апреле 2013 года по каналам Интерпола он был объявлен в международный розыск. В сентябре 2017 года разыскиваемый был задержан на территории Индии в городе Дели.

В индийской полиции рассказали, что мужчина был в бегах в течение пяти лет. За этот период он брал уроки йоги, а затем сам стал преподавать йогу и медитацию в городе Манали штата Химачал-Прадеш. Уфимец отрастил бороду и волосы, чтобы изменить свой внешний вид. Стражи порядка узнали, что Саяхов должен был с кем-то встретиться возле посольства России в Дели. Здесь его и задержали. Уфимец не смог предоставить удостоверяющие его личность документы, и был взят под стражу. Саяхов признался в преступлении. Он сообщил, что планировал убийство и побег.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Авиакатастрофа в Хабаровском крае: что известно на данный момент
Россия реструктурирует долг Венесуэлы в объеме $3,15 млрд
Кремль призвал не преувеличивать ситуацию с ошибкой Минобороны
Что привело к военному перевороту в Зимбабве
«Победа» отменила ограничения по весу ручной клади
Возле Керчи терпит бедствие пароход
Как разнятся зарплаты в России и странах Европы. Графики
Спорт
Смолов порадовал Санкт-Петербург Сборная России по футболу героически сыграла вничью с Испанией в контрольном матче
Авто
Кабриолет «Кортеж»: первые изображения Линейка автомобилей проекта «Кортеж» будет расширена благодаря появлению кабриолета
Hi-Tech
В «Ростехе» рассказали о боевом искусственном интеллекте Су-35 Искусственный интеллект уже присутствует в новейшем российском боевом самолете
Кино
Умер актер Виталий Шаповалов О смерти народного артиста сообщил сайт Московского театра на Таганке
Недвижимость
Путину в офисе «Россетей» показали «умный» дом будущего
Медведев уверен, что ипотечная ставка продолжит снижаться
Ледяные Эйфелева башня и Биг-Бен появятся на Поклонной горе
На месте Ховринской больницы построят около 200 000 «квадратов» жилья
Леди
7 советов для тех, кто хочет красивое фото в паспорте Сразу 7 ценных советов для тех, кто хочет выглядеть красиво на официальных фотографиях.
Дети
Школьник погиб после ссоры с родителями из-за оценок Трагедия произошла вечером 13 ноября.
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь