В Прикамье СК выясняет обстоятельства смерти 13-летнего мальчика
ПЕРМСКИЙ КРАЙ, 15 ноября, ФедералПресс. В Пермском крае проводится проверка обстоятельств гибели 13-летнего подростка, сообщает
ПЕРМСКИЙ КРАЙ, 15 ноября, ФедералПресс. В Пермском крае проводится проверка обстоятельств гибели 13-летнего подростка, сообщает
Тело мальчика нашли в одном из гаражных массивов на территории ЗАТО Звездный. Видимых признаков насильственной смерти не обнаружено.
Сейчас для выяснения всех подробностей назначен ряд экспертиз, для анализа изъяты одежда и обувь ребенка.
Ранее «ФедералПресс» сообщал о том, что на юге Пермского края 10-летний мальчик погиб, попав под электричку. Ребенок выехал на железнодорожный путь перед электричкой Ижевск — Красноуфимск. Машинист подал сигнал и попытался экстренно затормозить.