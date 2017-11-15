В Прикамье СК выясняет обстоятельства смерти 13-летнего мальчика

Тело мальчика нашли в одном из гаражных массивов на территории ЗАТО Звездный. Видимых признаков насильственной смерти не обнаружено.

Сейчас для выяснения всех подробностей назначен ряд экспертиз, для анализа изъяты одежда и обувь ребенка.