Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: семья из Германии написала Путину открытое письмо
Ученые объяснили, почему пьянство ведет к слабоумию
Игорь Сечин развелся
Снова о допинге: Сотникову оправдали, а лыжникам не повезло
Сбившая насмерть "пьяного мальчика" обратилась к суду с просьбой
Чего Дональд Трамп пытается добиться от Китая? Китай и США подписали соглашения на 250 миллиардов долларов
СМИ: Глава «Роснефти» Игорь Сечин развелся с молодой супругой
СМИ: Изменившаяся Ротару приехала в Россию
Дюжев разочаровался в россиянах и высказался о них
У жены Джигарханяна в квартире прошел обыск
Кончаловский: Никто не осмеливается делать то, что делает Путин
Украинский генерал: ВСУ могут выйти к границам РФ
Анджелина Джоли появилась на публике в скромном наряде
Кукла Барби впервые примерила хиджаб
31-летняя Бузова предстала без косметики - СМИ
Гузеева о новом лице: Всем говорю, что выспалась
Жители Петербурга выступили против установки памятника Цою
В Москве появятся Эйфелева башня и Биг-Бен
Фоторепортажи
12Марш в честь парада 7 ноября 1941 года
8Скончался Михаил Задорнов
16:19 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

В Прикамье СК выясняет обстоятельства смерти 13-летнего мальчика

ПЕРМСКИЙ КРАЙ, 15 ноября, ФедералПресс. В Пермском крае проводится проверка обстоятельств гибели 13-летнего подростка, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Тело мальчика нашли в одном из гаражных массивов на территории ЗАТО Звездный. Видимых признаков насильственной смерти не обнаружено.

Сейчас для выяснения всех подробностей назначен ряд экспертиз, для анализа изъяты одежда и обувь ребенка.

Ранее «ФедералПресс» сообщал о том, что на юге Пермского края 10-летний мальчик погиб, попав под электричку. Ребенок выехал на железнодорожный путь перед электричкой Ижевск — Красноуфимск. Машинист подал сигнал и попытался экстренно затормозить.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Зюганов заявил, что ему стыдно за страну из-за «кандидата по вызову из «Дома-2»
Авиакатастрофа в Хабаровском крае: что известно на данный момент
Россия реструктурирует долг Венесуэлы в объеме $3,15 млрд
Кремль призвал не преувеличивать ситуацию с ошибкой Минобороны
Что привело к военному перевороту в Зимбабве
«Победа» отменила ограничения по весу ручной клади
Возле Керчи терпит бедствие пароход
Как разнятся зарплаты в России и странах Европы. Графики
Спорт
Смолов порадовал Санкт-Петербург Сборная России по футболу героически сыграла вничью с Испанией в контрольном матче
Авто
Кабриолет «Кортеж»: первые изображения Линейка автомобилей проекта «Кортеж» будет расширена благодаря появлению кабриолета
Hi-Tech
В «Ростехе» рассказали о боевом искусственном интеллекте Су-35 Искусственный интеллект уже присутствует в новейшем российском боевом самолете
Кино
Умер актер Виталий Шаповалов О смерти народного артиста сообщил сайт Московского театра на Таганке
Недвижимость
Медведев уверен, что ипотечная ставка продолжит снижаться
Рублевка ежегодно теряет треть покупателей недвижимости
В России строится почти 2 млн квадратных метров торговых центров
Ледяные Эйфелева башня и Биг-Бен появятся на Поклонной горе
Леди
7 советов для тех, кто хочет красивое фото в паспорте Сразу 7 ценных советов для тех, кто хочет выглядеть красиво на официальных фотографиях.
Дети
Школьник погиб после ссоры с родителями из-за оценок Трагедия произошла вечером 13 ноября.
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
8 свежих дизайн-идей для вашей маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь