В Омске ввели план «Перехват» для задержания угонщика без прав

39-летняя омичка обратилась в полицию с заявлением об угоне. По её словам, она оставила свою «Ладу Гранта» возле заправки на ул. Мельничной в Кировском округе. Собираясь зайти в магазин на пару минут, женщина оставила ключи зажигания в салоне. А когда вернулась, обнаружила что машины уже нет на месте. Свой ущерб она оценила в 400 тысяч рублей.

Информацию об угоне передали всем постам, был введен план «Перехват», и вскоре сотрудники ДПС заметили автомобиль на ул. Нефтезаводской. Водитель не отреагировал на требование остановиться, поэтому началась погоня. Конечным пунктом стала остановка «Ермак», где инспекторы задержали нарушителя.

— За рулем оказался ранее неоднократно судимый за угоны и кражи житель Омского района. Кроме того, мужчина не имел даже водительских прав, — сообщили в региональном УГИБДД.

В отношении угонщика возбудили сразу два дела: административное — за управление автомобилем без документов — и уголовное — за неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения. Мужчине грозит лишение свободы сроком до 5 лет, решается вопрос о мере пресечения.