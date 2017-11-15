Уголовное дело в отношении стройкомпании «Новый город» прекращено

Напомним, строительная компания «Новый город» занимается работой по удовлетворению прав дольщиков двух проблемных объектов, которые прежде возводило ООО «Самарагорстрой» («дочка» ИСК «Волга-Групп») — расположенного на пересечении улиц Тухачевского и Владимирской ЖК «Альбатрос» и ЖК «Монблан», находящегося в границах улиц Арцыбушевской, Маяковского, Буянова.

В 2014 г. «Самарагорстрой» было признано банкротом и ликвидировано. В отношении руководителей общества возбудили уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере, с 2015 г. его рассматривает Октябрьский районный суд.

ЖК «Альбатрос», по информации представителей СК «Новый город», находится в завершающей стадии строительства, со всеми дольщиками заключены договоры долевого участия.

При этом, по словам дольщиков ЖК «Монблан», свои обязательства перед ними компания «Новый город» так и не выполнила.

Ситуация с бывшим ЖК «Монблан» рассматривалась в мае на заседании межведомственной комиссии по урегулированию вопросов долевого строительства. По его итогам было принято решение о проверке деятельности компании прокуратурой. Надзорное ведомство пришло к выводу, что СК «Новый город» «уклоняется от удовлетворения прав обманутых дольщиков», и выдало компании представление об устранении нарушений (компания пытается обжаловать его в суде).