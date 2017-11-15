Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Сигнал всему миру: американцы оценили статью NYT про мост в Крыму
В Сибири умер ребенок, которого увезли в тундру после операции
Выжившая в авиакатастрофе в РФ девочка летела без родителей
Украинские политики хотят уничтожить самолет "Руслан"
В Латвии похоронили сатирика Михаила Задорнова
Харассмент: что это и при чем тут сексуальное насилиеДело Вайнштейна и обвинения других звезд в домогательствах запустили дискуссию о профессиональной этике, в которой постоянно звучит слово «харассмент»
Мнение: отмена акта 1954 года по Крыму может возродить СCCР
CМИ: Игорь Сечин развелся с молодой супругой
Дюжев разочаровался в россиянах и высказался о них
У жены Джигарханяна в квартире прошел обыск
71-летняя турецкая певица собирается родить первенца
Украинский генерал: ВСУ могут выйти к границам РФ
Настасья Самбурская вышла замуж за 24-летнего актера
Виктория Лопырева затмила Софи Лорен на вечере в Москве
В бикини на Сейшелах: Орлова показала фигуру в 40 лет - СМИ
Кончаловский: Никто не осмелится делать как Путин
Жители Петербурга выступили против установки памятника Цою
В Москве появятся Эйфелева башня и Биг-Бен
Фоторепортажи
12Усыпальница у Кремлевской стены
8Скончался Михаил Задорнов
17:17 (мск), источник: Volga News

Уголовное дело в отношении стройкомпании «Новый город» прекращено

СУ СК РФ по Самарской области прекратило уголовное дело, возбужденное по факту совершения мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) в самарском ООО СК «Новый город». Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления, уточнив, что дело прекращено 10 ноября в связи с отсутствием состава преступления.

Напомним, строительная компания «Новый город» занимается работой по удовлетворению прав дольщиков двух проблемных объектов, которые прежде возводило ООО «Самарагорстрой» («дочка» ИСК «Волга-Групп») — расположенного на пересечении улиц Тухачевского и Владимирской ЖК «Альбатрос» и ЖК «Монблан», находящегося в границах улиц Арцыбушевской, Маяковского, Буянова.

В 2014 г. «Самарагорстрой» было признано банкротом и ликвидировано. В отношении руководителей общества возбудили уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере, с 2015 г. его рассматривает Октябрьский районный суд.

ЖК «Альбатрос», по информации представителей СК «Новый город», находится в завершающей стадии строительства, со всеми дольщиками заключены договоры долевого участия.

При этом, по словам дольщиков ЖК «Монблан», свои обязательства перед ними компания «Новый город» так и не выполнила.

Ситуация с бывшим ЖК «Монблан» рассматривалась в мае на заседании межведомственной комиссии по урегулированию вопросов долевого строительства. По его итогам было принято решение о проверке деятельности компании прокуратурой. Надзорное ведомство пришло к выводу, что СК «Новый город» «уклоняется от удовлетворения прав обманутых дольщиков», и выдало компании представление об устранении нарушений (компания пытается обжаловать его в суде).

По результатам прокурорской проверки в отношении СК «Новый город» и было возбуждено уголовное дело. В рамках его расследования, по информации Волга Ньюс, проводился обыск в помещениях компании, были изъяты документы, в том числе договоры долевого участия, заключенные ООО СК «Новый город», а также договоры инвестирования с ООО «Самарагорстрой».

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
На следователя областного СУ СК возбудили дело за взятку
Виновница ДТП в Балашихе приговорена к трем годам колонии
Россия реструктурирует долг Венесуэлы в объеме $3,15 млрд
Кремль призвал не преувеличивать ситуацию с ошибкой Минобороны
Переворот в Зимбабве: как свергли Мугабе, правившего 40 лет
Возле Керчи терпит бедствие пароход, члены экипажа голодают
В Китае найдена шкатулка с останками Будды
Как разнятся зарплаты в России и странах Европы. Графики
Спорт
Российский тупик МОК Исполком Всемирного антидопингового агентства сделал первый шаг к отстранению сборной России от Олимпиады-2018
Авто
Кабриолет «Кортеж»: первые изображения Линейка автомобилей проекта «Кортеж» будет расширена благодаря появлению кабриолета
Hi-Tech
В «Ростехе» рассказали о боевом искусственном интеллекте Су-35 Искусственный интеллект уже присутствует в новейшем российском боевом самолете
Кино
Умер актер Виталий Шаповалов О смерти народного артиста сообщил сайт Московского театра на Таганке
Недвижимость
Первые три плавучие гостиницы появятся в Петербурге в 2018 году
Место установки памятника Цою могут изменить из-за недовольства петербуржцев
Медведев уверен, что ипотечная ставка продолжит снижаться
В Норвегии откроют самый большой в мире подводный ресторан
Леди
7 советов для тех, кто хочет красивое фото в паспорте Сразу 7 ценных советов для тех, кто хочет выглядеть красиво на официальных фотографиях.
Дети
Школьник погиб после ссоры с родителями из-за оценок Трагедия произошла вечером 13 ноября.
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как оформить маленький санузел: советы профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь