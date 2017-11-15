Халатность на 5 млн рублей: под суд пойдут сотрудники двух крымских школ

Источник: РИА "Новости"

По данным следствия, в ноябре 2016 года одна из организаций заключила контракт на проведение ремонтных работ с Щелкинской средней школой № 1 на сумму более 3 млн рублей и средней общеобразовательной школой № 2 в Ленино на более чем 2 млн рублей. Фирмой была предоставлена банковская гарантия, по которой в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения ею контрактных обязательств возместить образовательным учреждениям убытки должен был банк.

«Предоставление банковской гарантии позволило организации получить аванс в размере 100% по заключенным договорам. После этого со школами были заключены дополнительные соглашения, которые существенно изменяли срок выполнения работ в сторону его увеличения, что привело к невозможности взыскания суммы невыполненных работ на основании банковской гарантии», — рассказали в пресс-службе Следкома.