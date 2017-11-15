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18:09 (мск), источник: Noi.md

Полиция разоблачила схему обмана водителей при покупке топлива

Сотрудники Управления расследований экономических преступлений Национального инспектората расследований совместно с Прокуратурой муниципия Кишинев (офис Рышкановка) разоблачили незаконную деятельность группы лиц, подозреваемых в обмане клиентов, мошенничестве и уклонении от уплаты налогов.

Источник: Noi.md

В течение пяти месяцев расследования сотрудники правоохранительных органов определили, что подозреваемые использовали мошенническую схему для обмана клиентов путем установки в бензоколонках АЗС страны, главным образом в Кишиневе, самодельных счетчиков для замера топлива.

Таким образом, потребителей обманывали при покупке топлива, отпуская им примерно на 5% меньше заказанного количества. Как следствие, каждая станция PECO, участвовавшая в этой схеме, ежемесячно обманывала потребителей примерно на 7,5−10,0 тонн топлива, стоимость которого превышает 120 000 леев.

18 октября полиция провела обыски на станциях PECO, а также по месту жительства и в автомобилях подозреваемых, где были найдены самодельные счетчики для обмана покупателей и детали к ним. Кроме того, у организатора группы нашли записи учета похищенного топлива, включая записи о процессах его последующего распределения (незаконные и неучтенные продажи и т. д.).

Причастные лица полностью признали вину и на время расследования остаются на свободе.

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