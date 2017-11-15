Пропавший 10 ноября в Лысковском районе Нижегородской области Владимир Филиппов найден погибшим
Подробности гибели мужчины не сообщаются.
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Подробности гибели мужчины не сообщаются.
Пропавший 10 ноября в Лысковском районе Нижегородской области Владимир Филиппов найден погибшим. Об этом сообщает нижегородский
«Выражаем соболезнования родным и близким», — говорится в сообщении. Подробности гибели мужчины не сообщаются.
Напомним, 63-летний Владимир Филиппов 10 ноября ушел от своего друга из села Леньково в Лысковском районе и пропал.