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18:32 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Прокуратура попросила для главаря воронежской банды 15 лет лишения свободы

В областном суде прошли прения по делу главаря воронежской банды. Прокуратура попросила для мужчины 15 лет колонии строгого режима, сообщила корреспонденту РИА «Воронеж» пресс-секретарь суда Лада Петина в среду, 15 ноября.

По версии правоохранителей, 42-летний мужчина предложил двум знакомым объединиться для вооруженных нападений в августе 2015 года. Товарищи купили оружие и с пистолетом конструкции Токарева напали на инкассатора у сити-парка «Град». В результате налета мужчины завладели 5,5 млн рублей.

Следующее вооруженное нападение произошло в апреле 2016 года. Мужчины обстреляли сотрудника «Почты России» Николая Ильинова у отделения связи в селе Ивановка Хохольского района. Мужчина перевозил 2,1 млн рублей. Бандиты ранили водителя по сопровождению в левую ногу и кисть правой руки. Несмотря на это, сотрудник почты смог отстреляться, нападавшие скрылись на машине. Полицейские начали преследование и применили табельное оружие. В результате главаря банды задержали, второй участник группы получил огнестрельное ранение в грудь и погиб. Третий до сих пор находится в розыске.

Как сообщала ранее пресс-служба регионального ГУ МВД, во время обысков в домах бандитов полицейские нашли пять единиц огнестрельного оружия, 300 боеприпасов, два ножа, 18 составных частей для кустарного изготовления огнестрельного оружия.

Дело организатора банды передали в суд 25 мая 2017 года. Мужчину обвиняют по пяти статьям: по ч. 1 ст. 209 УК РФ (создание банды), ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный организованной группой в особо крупном размере), ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 158 УК РФ (покушение на кражу с незаконным проникновением в жилище), ч. 2 ст. 325.1 УК РФ (неправомерное завладение государственным регистрационным знаком транспортного средства в целях совершения тяжкого или особо тяжкого преступления) и ч. 3 ст. 222 УК РФ (незаконные хранение оружия организованной группой).

Организатор нападений попросил, чтобы его судили присяжные заседатели. В конце октября 2017 года они вынесли обвинительный вердикт. Приговор мужчине огласят 16 ноября 2017 года.

Губернатор Воронежской области Алексей Гордеев вручил сотруднику почты Николаю Ильинову медаль «За отличие в охране общественного порядка» в апреле 2016 года. До этого работника Хохольского почтамта наградили почетным знаком Почты России «За мужество» и денежной премией. К Дню защитника Отечества мужчине передали ключи от внедорожника «УАЗ Патриот».

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