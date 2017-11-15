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18:47 (мск), источник: Volga News

Застреливший полицейского у бара «Большой куш» Алексей Механников не смог добиться досрочного освобождения

В среду, 15 ноября, апелляционная инстанция Самарского областного суда оставила без изменения решение Красноглинского районного суда, отказавшего в досрочном освобождении самарцу Алексею Механникову, отбывающему срок за убийство полицейского и ранение его брата, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в Самарском областном суде.

Источник: Volga News

Напомним, в ночь с 28 на 29 октября 2011 г. в кафе «Большой куш» на ул. Венцека, 28 произошла драка. Чтобы «уладить конфликт», один из участников позвонил Алексею Механникову, который приехал с травматическим оружием. В результате стрельбы 30-летний лейтенант полиции Анатолий Никитовский скончался на месте, а его 23-летнего двоюродного брата Александра Богославского с пулей в животе доставили в больницу.

Правоохранители возбудили уголовное дело. Позже, по подозрению в стрельбе у бара задержали 35-летнего водителя одной из самарских частных фирм Алексея Механникова.

5 февраля 2013 г. Самарский районный суд признал его виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью повлекшего смерть — ч. 4 ст. 111 УК РФ и умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести — ч. 1 ст. 112 УК РФ. Мужчину приговорили к семи с половиной годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Как рассказали корреспонденту Волга Ньюс в Самарской прокуратуре по надзору за исполнением законов в исправительных учреждения Самарской области, срок отбытия наказания у Механникова исчисляется с 1 января 2012 г. по 30 июня 2019 года. Содержится он в колонии строгого режима ИК-6, в Красноглинском районе.

В надзорном ведомстве сообщили, что в 2017 г., по отбытии более пяти с половиной лет заключения Механников подал в Красноглинский районный суд ходатайство об изменении ему оставшейся части наказания на исправительно-трудовые работы, то есть фактически просил досрочного освобождения. Свое ходатайство он обосновал тем, что полностью признал вину и в содеянном раскаялся.

Но 7 сентября 2017 г. Красноглинский суд рассмотрел и оставил его ходатайство без удовлетворения.

Поводом тому послужила, в том числе позиция прокуратуры, которая была против досрочного освобождения Механникова, так как за время отбытия наказания Механников 32 раза нарушал режим содержания, за что 12 раз привлекался к дисциплинарной ответственности. Также против была потерпевшая, которая сообщала, что мужчина не извинился перед ней и в полной мере не возместил назначенную судом сумму ущерба — из 100 тыс. руб. она получила лишь 5 тысяч.

Алексей Механников обжаловал это решение суда и 15 ноября Самарский областной суд отклонил его жалобу.

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