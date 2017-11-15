Грязная тайна Ракки

Дальнобойщик Абу Фавзи думал, что его ждет обычная работа.

На своей 18-колесной фуре он ездит по самым опасным районам на севере Сирии. Разрушенные мосты, зыбкие пески и даже сирийские правительственные войска и боевики группировки «Исламское государство» не могут помешать ему доставить груз.

Но на этот раз грузом должны были стать люди. К нему обратились Сирийские демократические силы (СДС), альянс курдских отрядов и арабских оппозиционных сил, ведущий борьбу с ИГ, с просьбой возглавить автоколонну с сотнями семей вынужденных переселенцев, идущую из города Табка на берегу реки Евфрат в лагерь на севере.

Путь должен был занять максимум шесть часов — по крайней мере, так ему пообещали.

Однако, когда утром 12 октября он и другие водители собрались в колонну, стало понятно, что их обманули.

Вместо обещанных шести часов им предстояло провести в дороге три дня и перевезти смертельно опасный груз: сотни боевиков ИГ, их семьи и тонны оружия и боеприпасов.

Абу Фавзи и десяткам других водителей пообещали тысячи долларов за работу с одним условием: это должно было остаться в секрете.

Соглашение о том, чтобы позволить боевикам покинуть Ракку, столицу самопровозглашенного халифата ИГ, было заключено при участии местных властей.

Это случилось через четыре месяца боев, в результате которых город был разрушен почти полностью. В нем практически не осталось мирных жителей. Соглашение позволило спасти жизни людей и положить конец военным действиям. Также оно сохранило жизни арабов, курдов и других бойцов, сражающихся против ИГ.

Но при этом город смогли покинуть и несколько сотен боевиков «Исламского государства». Ни военная коалиция во главе с США и Великобританией, ни СДС не пожелали признать свое участие в сделке в тот момент.

Возникает вопрос, не станет ли секретный пакт, ставший грязной тайной Ракки, угрозой для мира, ведь благодаря ему исламисты смогли разъехаться по всей Сирии и за ее пределы?

Были приложены колоссальные усилия, чтобы сохранить соглашение в тайне. Но Би-би-си удалось поговорить с десятками людей, которые либо были в колонне, либо видели ее своими глазами, а также с теми, кто участвовал в обсуждении деталей соглашения.

Побег из города

На грязном дворе в городе Табка под финиковым деревом три мальчика перебирают двигатель грузовика. Все они измазаны машинным маслом, замасленные кончики волос топорщатся в разные стороны.

Рядом с ними расположилась группа водителей. В центре — Абу Фавзи в своей ярко-красной куртке. Она такого же цвета, что и его любимая 18-колесная фура. Очевидно, что он здесь лидер. Он сразу предлагает чашку чая и сигарету. Поначалу он отказывается говорить, но затем меняет свое решение.

Абу Фавзи и остальные водители рассержены. Прошли недели после рискованного путешествия, в ходе которого ломались двигатели и мосты грузовиков, но им до сих пор не заплатили.

Водитель рисует примерный маршрут конвоя

Это была поездка в ад и обратно, говорит Фавзи.

«Нам было страшно с того самого момента, как мы въехали в Ракку. Мы должны были отправиться туда с СДС, но поехали одни. Как только мы туда въехали, то увидели бойцов ИГ с поясами смертников и оружием в руках. Они заминировали наши грузовики. Если бы что-то пошло не так, они собирались взорвать весь конвой. Даже на женщинах и детях были пояса смертников», — рассказал он.

Возглавляемый курдами альянс СДС удалил из Ракки всех журналистов. Побег ИГ не должен был попасть в новости.

Представители СДС публично заявили, что город покинуло лишь несколько десятков боевиков, и среди них не было иностранцев.

Один из водителей рассказал, что это неправда.

Мы взяли примерно четыре тысячи человек, включая женщин и детей, поместив всех в грузовики. Когда мы въезжали в Ракку, мы думали, что заберем человек 200. Но только в моей машине находились 112 человек.

Другой водитель отметил, что конвой растянулся на шесть-семь километров. Он состоял из 50 фур, 13 автобусов и более 100 автомобилей ИГ. Некоторые боевики с закрытыми лицами расположились на крышах грузовиков.

В распоряжение Би-би-си попала съемка скрытой камерой. На записи видно, что грузовики, тянущие прицепы, заполнены вооруженными людьми. По условиям соглашения, боевикам разрешалось вывезти только личное оружие, однако они забрали все, что смогли унести. Десять грузовиков были под завязку забиты оружием и боеприпасами.

Водители показывают на белую фуру, которую ремонтируют в углу двора. «У нее полетел мост под тяжестью боеприпасов», — говорит Абу Фавзи.

Это нельзя назвать эвакуацией, это был настоящий исход «Исламского государства».

СДС не хотел, чтобы отход боевиков из Ракки был похож на победное шествие. По условиям сделки, боевикам было запрещено вывешивать любые флаги или транспаранты во время выезда из города.

Также известно, что ни один иностранный наемник не должен был покинуть Ракку живым.

В мае тогдашний глава Пентагона Джеймс Мэттис назвал борьбу с ИГ войной на уничтожение. «Мы не допустим того, чтобы иностранные боевики выжили в боях, чтобы вернуться в Европу, Америку, Азию и Африку. Мы им этого не позволим», — сказал он.

Но иностранные боевики, приехавшие воевать в Ирак и Сирию из других стран, все же смогли присоединиться к колонне, рассказали водители.

Было очень много иностранцев. Из Франции, Турции, Азербайджана, Пакистана, Йемена, Саудовской Аравии, Китая, Туниса, Египта…

Другие водители стали встревать в разговор и рассказывать, кого они встретили во время эвакуации.

Для расследования Би-би-си коалиция признала свою роль в заключении соглашения. По условиям сделки, 250 боевикам ИГ и 3500 членам их семей было позволено покинуть Ракку.

«Мы не хотели никого отпускать», — говорит полковник Райан Диллон, представитель операции «Непоколебимая решимость», которую вела против ИГ западная коалиция.

«Но в основе нашей стратегии — работа с местными лидерами. Окончательное решение находится в руках сирийцев. Они сражаются и гибнут, им и решать, какой будет операция», — сказал он.

Хотя представитель коалиции и присутствовал на переговорах, он якобы не принимал активного участия в дискуссии. И все же Диллон утверждает, что лишь четырем иностранным боевикам удалось вырваться из Ракки, но их вскоре арестовали СДС.

Семьи боевиков ИГ перед выездом из Ракки

Покинув город, конвой проследовал через хлопковые и пшеничные поля к северу от Ракки. Небольшие деревни сменились пустыней. Колонна съехала с дороги и двинулась через пустыню. Это сложный маршрут для грузовиков, но еще сложнее пришлось людям за рулем.

Друг Абу Фавзи закатывает рукав и показывает следы от ожогов. «Смотри, что они сделали», — говорит он.

По словам Абу Фавзи, с каждым водителем в кабине сидели по три-четыре иностранных боевика. Они избивали их, оскорбляли, называли свиньями и неверными.

Несмотря на то, что водители-арабы фактически помогали боевикам сбежать, всю дорогу им угрожали и издевались.

«Они говорили: «Дайте знать, как отстроите Ракку, мы вернемся, — говорит Фавзи. — Они вели себя вызывающе. Обвиняли нас, что мы выбили их из Ракки».

Водитель говорит, что иностранная наемница угрожала ему автоматом Калашникова.

В пустыню

Владельца небольшой придорожной лавки Махмуда мало что может испугать.

Примерно в четыре часа дня колонна проезжала через город Шанин. Местным жителям было приказано укрыться в домах.

«Мы стояли на улице, и к нам подъехали представители СДС. Они сказали, что заключили мирное соглашение с ИГ. Они хотели, чтобы мы разошлись», — рассказал он.

Махмуд не поддерживает «Исламское государство», но он не мог упустить возможности заработать — даже с учетом того, что четыре тысячи случайно заглянувших в его деревню клиентов были вооружены до зубов.

Лавка Махмуда

Возле узкого моста возникла пробка; боевики ИГ вышли из грузовиков и отправились за покупками. После месяцев боев и жизни в бункерах они выглядели бледными и голодными. Они зашли в лавку, и, как говорит Махмуд, смели все с полок.

«Одноглазый тунисец велел мне бояться бога. Спокойным голосом он спросил, почему я побрился. Он сказал, что они вернутся и вновь введут законы шариата. Я сказал, что ничего не имею против шариатских законов. Мы все мусульмане», — рассказал он.

Лапша быстрого приготовления, печенье и различные закуски: боевики скупили все, что могли унести.

Оружие они оставили у входа. Единственная стычка произошла, когда три боевика заметили лежащие на прилавке сигареты, которые они считают контрабандой (сигареты и алкоголь запрещены в провозглашенном ИГ халифате), и порвали коробки.

«Они ничего не украли, вообще ничего. Трое повели себя дерзко, но остальные их осадили», — сказал он.

Как говорит Махмуд, боевики заплатили за все, что взяли в лавке.

«Они обчистили магазин. Меня поразило, сколько их было. Многие спрашивали о ценах, но я не успевал им ответить, потому что занимался другими покупателями. Они просто оставляли деньги на столе», — сказал он.

Несмотря на все пережитые унижения, водители фур также отметили, что когда дело касалось денег, боевики всегда платили исправно.

Возможно, ИГ - это сплошь психопаты и убийцы, но они всегда точны с деньгами

Абу Фавзи произносит эту фразу с улыбкой.

К северу от деревни ландшафт меняется. В поле работает одинокий трактор. Клубы пыли, которые он поднимает, можно увидеть за несколько километров. В этом районе меньше населенных пунктов, и именно здесь конвой планировал затеряться.

Когда колонна подъехала к крошечной деревне, где живет Муханад, все жители разбежались, опасаясь за свои дома и жизни.

Но грузовики внезапно повернули направо, съехав с дороги в пустыню.

«Во главе конвоя ехали два военных джипа, показывая дорогу. Они направляли конвой и не позволяли никому их обогнать», — вспоминает Муханад.

Даже когда колонна скрылась в пустыне, Муханад не почувствовал облегчения. Почти все, с кем мы разговаривали, утверждали, что боевики ИГ грозились вернуться. Проезжая мимо людей, они демонстративно проводили пальцами по горлу.

«Мы жили в страхе последние четыре-пять лет», — говорит Муханад.

Чтобы страх прошел, нужно время. Нам кажется, что они могут вернуться за нами или отправить тайных агентов. Мы до сих пор не уверены, убрались ли они отсюда навсегда.

Люди, с которыми мы общались, рассказывали, что по пути следования конвоя были видны самолеты коалиции и дроны, которые следовали за боевиками.

Из окна грузовика Абу Фавзи видел, как над головой пролетал самолет коалиционных сил, который сбрасывал ракеты и освещал им путь.

В момент прохождения хвоста колонны через границу мимо на небольшой высоте прошел американский самолет, сбрасывая осветительные ракеты. Боевики ИГ наложили в штаны.

Сейчас коалиция подтверждает, что на земле ее представителей не было, но она вела наблюдение за колонной с воздуха.

Когда конвой миновал последний блокпост СДС между населенными пунктами Маркада и Аль-Сувар, он снова оказался на территории, контролируемой ИГ. Здесь закончился маршрут Абу Фавзи. В его грузовике были боеприпасы, которые боевики собирались спрятать.

Когда Фавзи вернулся назад в безопасное место, представители СДС спросили его, где он оставил груз.

«Мы показали им место на карте, и его пометили, чтобы дядя Трамп мог его разбомбить», — говорит водитель.

Освобождение Ракки стоило крови, самопожертвования и непростых компромиссов. Благодаря соглашению жители города получили свободу, а затянувшаяся битва подошла к концу. Никто из бойцов СДС не погиб, штурмуя последний бастион «Исламского государства».

Но ИГ недолго оставалось на месте. Покинув Ракку и выйдя из окружения, некоторые особо одиозные боевики разбрелись по всей Сирии и за ее пределы.

Проводники

Люди, которые миновали стены, ограды и туннели, чтобы сбежать из Сирии, рассказывают, что покинуть страну пытается все больше людей. Падение «халифата» оказалось прибыльным делом.

«За последние две недели многие семьи, покинувшие Ракку, изъявили желание попасть в Турцию. Только на этой неделе я лично контролировал переход 20 семей через границу», — говорит Имад, тайно переправляющий людей через сирийско-турецкую границу.

«В основном, это иностранцы, но были и сирийцы», — говорит он.

Он берет 600 долларов с человека и минимум 1500 долларов с семьи.

В этом бизнесе клиенты не любят лишних вопросов, но Имад рассказывает, что перевозил французов, европейцев, чеченцев и узбеков.

«Некоторые говорили по-французски, некоторые по-английски, а некоторые на других иностранных языках», — говорит он.

Валид, принимающий людей на другом участке турецкой границы, рассказывает похожую историю.

«За последние несколько недель было очень много семей. Несколько больших семей. Наша задача — переправить их через границу. К нам часто обращаются семьи иностранцев», — говорит он.

Но после того как Турция усилила меры безопасности на границе, перейти ее стало сложнее.

Где-то мы используем лестницы, где-то переходим через реку, где-то идем по горным дорогам. Это ужасные условия.

По словам Валида, для верхушки ИГ все обстоит иначе.

«У этих высокопоставленных иностранцев свои сети людей, переправляющих их через границу. Обычно это те же люди, которые помогают им попасть в Сирию. Они координируются друг с другом», — объясняет проводник.

Переправиться удалось не всем. Абу Мусаб Хутаифа считался одним из самых одиозных боевиков в Ракке. Глава разведки ИГ выехал из города в составе колонны 12 октября.

Но сейчас он за решеткой. Его история — это история падения «халифата».

«Исламское государство» никогда не идет на переговоры. Это бескомпромиссный и жестокий противник, который играет по своим правилам.

По крайней мере, такова легенда.

Абу Мусаб

В Ракке «Исламское государство» повело себя, как любой проигравший. Боясь за свои семьи, загнанные в угол и обессиленные боевики сели за стол переговоров 10 октября после очередного авиаудара.

«Авиаудары продолжались почти десять часов. Погибло около 500−600 человек — как боевиков, так и членов их семей», — рассказывает Абу Мусаб Хутаифа.

На записи авианалета коалиционных сил на один из районов Ракки 11 октября видно, что творилось за линией фронта. Хаос в рядах боевиков тонул в криках женщин и детей.

Бомбы оказались убедительными. По словам активистов, в результате авиаудара было разрушено здание, в котором находились 35 женщин и детей. Этого было достаточно, чтобы сломать сопротивление.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/-faht2MoLig?wmode=opaque" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Через десять часов вновь начались переговоры. Те, кто изначально отказывался от прекращения огня, поменял свое мнение. Так мы покинули Ракку», — говорит Абу Мусаб.

Всего было предпринято три попытки договориться о прекращении огня. Переговоры вели четыре человека, в том числе представители властей Ракки. Один смельчак решился быть гонцом и перевозил послания через линию фронта на своем мотоцикле.

«Нам разрешили уйти с личным оружием, а тяжелое вооружение оставить в городе. Но у нас и так не было тяжелого вооружения», — говорит Абу Мусаб.

Находясь в тюрьме на турецко-сирийской границе, он рассказал, что случилось с конвоем, когда он въехал на территорию, подконтрольную ИГ.

По его словам, процессия отправилась в сельскую местность на востоке Сирии неподалеку от границы с Ираком. Тысячам удалось бежать, говорит он.

Попытка побега самого Абу Мусаба — предостережение Западу о том, насколько опасны люди, покинувшие Ракку.

Как мог один из главарей ИГ переправиться на вражескую территорию и едва не избежать ареста?

«Я был с группой, которая решила переправиться в Турцию», — говорит Абу Мусаб.

За членами ИГ охотятся все силы, ведущие борьбу с группировкой. Кольцо вокруг территории ИГ сжимается все плотнее. Это означало, что небольшой группе необходимо было незаметно пробраться через огромную вражескую территорию.

«Мы наняли проводника, чтобы пройти территорию, контролируемую СДС», — говорит Абу Мусаб.

Поначалу все было хорошо. Но надежды на проводников было мало.

«Он бросил нас на середине пути. Нам пришлось самим заботиться о себе на территории СДС. В итоге мы разделились, и каждый был сам за себя», — говорит Абу Мусаб.

Если бы он заплатил нужному человеку или пошел другим путем, Абу Мусаб мог бы дойти до места назначения.

Другое возможное направление для побега — город Идлиб к западу от Ракки. Многие боевики ИГ и их семьи укрылись там. Многим иностранным боевикам, среди которых есть британцы, европейцы и граждане стран Центральной Азии, также удалось сбежать. Цена варьируется от 4 тысяч долларов за одного человека до 20 тысяч за большую семью.

Французский боевик

Гражданин Франции Абу Башир Фаранси сбежал из Ракки еще до того, как там стало невыносимо. Сейчас он в Идлибе, где он хочет остаться. Бои за Ракку были жесткими, говорит он.

«Мы воевали на передовой. Бои [с курдами] шли практически непрерывно, было тяжело. Мы не знали, что вскоре Ракку возьмут в кольцо», — рассказывает Фаранси.

Разочарованный, уставший от постоянных боев и напуганный, Абу Башир решил сбежать в безопасный Идлиб. Он до сих пор остается в городе.

В «Исламском государстве» он был частью группы, которая практически полностью состояла из граждан Франции. Перед тем как он ушел, некоторым членам его группы было дано новое задание.

Несколько французских братьев из нашей группы отправились во Францию, чтобы осуществить нападения в так называемый "день расплаты".

Многое погребено под руинами Ракки, и под ними легко могла оказаться ложь, связанная с соглашением.

Число покинувших город намного превосходило то, которое назвали лидеры местных общин. Поначалу коалиция также отказывалась признавать масштаб соглашения.

Возглавляемые курдами Демократические силы Сирии до сих пор продолжают настаивать, что соглашения не было.

Соглашение не подразумевало освобождения заложников. По данным коалиции, никакой передачи заложников ИГ в руки СДС не проводилось.

Кроме того, несмотря на все опровержения коалиции, по словам очевидцев, к исходу присоединились десятки иностранных боевиков.

Сделка по освобождению бойцов ИГ нужна была якобы для того, чтобы сохранить нормальные отношения между курдами и арабскими общинами, которые их окружают.

К тому же, это помогло сократить потери. В руках ИГ была городская больница и стадион. Любая попытка выбить боевиков оттуда привела бы к кровавым и затяжным столкновениям.

У войны с «Исламским государством» две цели. Первая — уничтожить так называемый халифат и вернуть захваченную территорию. Вторая — предотвратить террористические атаки по всему миру.

Ракка служила ИГ столицей, но она же стала западней для боевиков.

Возможно, сделка о спасении Ракки стоила того. Но это также значит, что боевики рассредоточились по всей Сирии и по территориям за ее пределами. И многие из них еще не закончили сражаться.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/NwDA2OzM9Pc?wmode=opaque" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Примечание: все имена в тексте изменены.

«Исламское государство» — запрещенная в России террористическая организация.

Авторы: Квентин Соммервиль, Раям Далати.

Фото и видео: Квентин Соммервиль, Даррен Конвей, Питер Эммерсон, СДС, Getty Images.