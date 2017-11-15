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18:36 (мск), источник: БЕЛТА

Могилевчанин обвиняется в истязании беременной женщины

15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Могилевчанин обвиняется в истязании беременной сожительницы, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Могилевской области Оксана Соленюк.

Источник: РИА "Новости"

Могилевский межрайонный отдел Следственного комитета расследует уголовное дело в отношении 26-летнего жителя Могилева. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 154 УК Беларуси (истязание, совершенное в отношении беременной женщины).

«Проведенными первоначальными следственными действиями установлено, что мужчина дома в ходе возникшей на почве личной неприязни ссоры избивал беременную сожительницу. Он наносил ей удары руками и ногами по телу, причиняя продолжительную боль», — проинформировала Оксана Соленюк.

Следователи принимают меры для закрепления доказательств. Устанавливается мотив совершенного преступления. Обвиняемый заключен под стражу.

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