Могилевчанин обвиняется в истязании беременной женщины
15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Могилевчанин обвиняется в истязании беременной сожительницы, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Могилевской области Оксана Соленюк.
15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Могилевчанин обвиняется в истязании беременной сожительницы, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Могилевской области Оксана Соленюк.
Могилевский межрайонный отдел Следственного комитета расследует уголовное дело в отношении 26-летнего жителя Могилева. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 154 УК Беларуси (истязание, совершенное в отношении беременной женщины).
«Проведенными первоначальными следственными действиями установлено, что мужчина дома в ходе возникшей на почве личной неприязни ссоры избивал беременную сожительницу. Он наносил ей удары руками и ногами по телу, причиняя продолжительную боль», — проинформировала Оксана Соленюк.
Следователи принимают меры для закрепления доказательств. Устанавливается мотив совершенного преступления. Обвиняемый заключен под стражу.