Ольге Алисовой, насмерть сбившей мальчика в Балашихе, дали три года колонии

Источник: РИА Новости

«Признать Алисову виновной и назначить ей наказание в виде трех лет лишения свободы в колонии-поселении», — сказал судья Владимир Шекун.

Суд также взыскал с женщины 2,5 миллиона рублей компенсации морального вреда.

Приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован в течение 10 дней.

Обвинение просило назначить Алисовой три года колонии общего режима. Сама подсудимая вину не признала, заявив, что была трезва и ехала не быстрее 20 километров в час по двору, а после наезда на ребенка вызвала «скорую».

Читайте также Появились данные о возможной фальсификации в деле «пьяного» мальчика

По словам судьи, 23 апреля Алисова за рулем Hyundai Solaris «проявила преступную небрежность», наехав на ребенка на скорости «не менее 20 километров в час». Мальчик скончался на месте.

Огромный резонанс это ДТП получило после того, как первичная судмедэкспертиза выявила в крови мальчика алкоголь, причем в дозе, «соответствующей сильной степени опьянения». Позже комплексная судебная экспертиза опровергла этот вывод — ребенок был трезв.