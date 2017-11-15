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18:21 (мск), источник: РИА Новости

Ольге Алисовой, насмерть сбившей мальчика в Балашихе, дали три года колонии

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Железнодорожный суд Подмосковья приговорил к трем годам колонии-поселения Ольгу Алисову, сбившую насмерть шестилетнего мальчика в ходе резонансного ДТП в Балашихе, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Источник: РИА Новости

«Признать Алисову виновной и назначить ей наказание в виде трех лет лишения свободы в колонии-поселении», — сказал судья Владимир Шекун.

Суд также взыскал с женщины 2,5 миллиона рублей компенсации морального вреда.

Приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован в течение 10 дней.

Обвинение просило назначить Алисовой три года колонии общего режима. Сама подсудимая вину не признала, заявив, что была трезва и ехала не быстрее 20 километров в час по двору, а после наезда на ребенка вызвала «скорую».

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По словам судьи, 23 апреля Алисова за рулем Hyundai Solaris «проявила преступную небрежность», наехав на ребенка на скорости «не менее 20 километров в час». Мальчик скончался на месте.

Огромный резонанс это ДТП получило после того, как первичная судмедэкспертиза выявила в крови мальчика алкоголь, причем в дозе, «соответствующей сильной степени опьянения». Позже комплексная судебная экспертиза опровергла этот вывод — ребенок был трезв.

Как выяснил Следственный комитет, возбудивший по этому факту дело о халатности, судмедэксперт специально загрязнил кровь спиртообразующей микрофлорой, поэтому в образце и были найдены 2,7 промилле алкоголя. В чьих интересах это было сделано, выясняется. Расследование по этому факту продолжается.

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