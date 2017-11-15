Ольге Алисовой, насмерть сбившей мальчика в Балашихе, дали три года колонии
МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Железнодорожный суд Подмосковья приговорил к трем годам
МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Железнодорожный суд Подмосковья приговорил к трем годам
«Признать Алисову виновной и назначить ей наказание в виде трех лет лишения свободы в колонии-поселении», — сказал судья Владимир Шекун.
Суд также взыскал с женщины 2,5 миллиона рублей компенсации морального вреда.
Обвинение просило назначить Алисовой три года колонии общего режима. Сама подсудимая вину не признала, заявив, что была трезва и ехала не быстрее 20 километров в час по двору, а после наезда на ребенка вызвала «скорую».
По словам судьи, 23 апреля Алисова за рулем Hyundai Solaris «проявила преступную небрежность», наехав на ребенка на скорости «не менее 20 километров в час». Мальчик скончался на месте.
Огромный резонанс это ДТП получило после того, как первичная судмедэкспертиза выявила в крови мальчика алкоголь, причем в дозе, «соответствующей сильной степени опьянения». Позже комплексная судебная экспертиза опровергла этот вывод — ребенок был трезв.
Как выяснил Следственный комитет, возбудивший по этому факту дело о халатности, судмедэксперт специально загрязнил кровь спиртообразующей микрофлорой, поэтому в образце и были найдены 2,7 промилле алкоголя. В чьих интересах это было сделано, выясняется. Расследование по этому факту продолжается.