Смертельное ДТП в Златоусте попало на видео

По статистике, за прошлый год на дорогах страны погибло больше 20 тысяч человек. Можно сказать, небольших размеров город стерт с лица земли. В чудовищную статистику свой вклад в виде трех жизней внес сегодня и Златоуст.

Момент аварии попал в объектив камеры видеонаблюдения. Судя по скорости, с которой грузовик несется в сторону жилого дома, версия с отказом тормозов кажется самой правдоподобной. ДТП произошло в восемь утра. На пути большегруза оказались два человека.

«Погиб водитель 1967 года рождения, житель Курска. Местный житель 1970 года рождения тоже погиб», — информирует Евгений Ярушин, начальник отдела ГИБДД межмуниципального отдела МВД России по ЗГО.

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Когда рассвело, люди увидели страшную картину: машину разорвало на части. На проезжей части и тротуаре — куски металла, кирпичи, коробки с грузом… Эта авария сегодня стала самой обсуждаемой темой в информационной повестке.

— Сколько ужаса и боли… Люди на работу шли…

— В моем детстве была подобная авария. Тоже КамАЗ летел без тормозов, но на своем пути собрал тополя, а не людей. И сам водитель остался жив.

Подобные аварии в городе со сложным ландшафтом происходят регулярно. Кроме пересечения улиц Ленина и Калинина, есть печально известный перекресток Грибоедова — Сорок лет Победы. Его местные жители называют не иначе как «стена плача» или «стена смерти». На затяжном спуске чаще всего управление теряют грузовые автомобили. При этом въезд в центр им запрещен, установлен соответствующий знак. Но многие водители его игнорируют. Вот и в этот раз дальнобойщик нарушил правила движения. Итог — две жизни. Женщина, которая получила тяжелые травмы, находится в реанимации.