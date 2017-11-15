СМИ: в центре Брюсселя начались массовые беспорядки

В свою очередь газета La Derniere Heure проинформировала о том, что группа молодежи громит витрины и переворачивает автомобили в центре столицы. Издание отмечает, что эпицентром событий стала площадь Монэ, где несколько сотен человек собрались по призыву в социальных сетях, который приписывают популярному местному рэпперу.