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20:25 (мск), источник: ТАСС

СМИ: в центре Брюсселя начались массовые беспорядки

Правоохранительные органы города запросили поддержку федеральной полиции.

БРЮССЕЛЬ, 15 ноября. /ТАСС/. Массовые беспорядки, причина которых пока неизвестна, вспыхнули в среду в центре бельгийской столицы.

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Об этом сообщил телеканал RTBF.

По его данным, группа молодежи атаковала полицейский участок. На место происшествия направлены силы спецназа.

Правоохранительные органы Брюсселя запросили поддержку федеральной полиции. Городская транспортная компания STIB объявила о закрытии нескольких станций метро в центре города.

В свою очередь газета La Derniere Heure проинформировала о том, что группа молодежи громит витрины и переворачивает автомобили в центре столицы. Издание отмечает, что эпицентром событий стала площадь Монэ, где несколько сотен человек собрались по призыву в социальных сетях, который приписывают популярному местному рэпперу.

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