Минюст потребовал дисквалифицировать адвоката одного из обвиняемых по делу о теракте в Петербурге

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Жалобу в Минюст направил начальник СИЗО-2 «Лефортово» Алексей Ромашин. По его словам, Ольга Динзе незаконно получила от Акрама Азимова тетрадь с записями и вынесла ее из изолятора.

Инцидент произошел в августе. Тогда сотрудники ФСИН отказывались выпускать адвоката в течение нескольких часов, требуя отдать записи. Ольга Динзе обратилась с жалобой на действия сотрудников ФСИН в прокуратуру. В ходе проверки заместитель генпрокурора Николай Винниченко обнаружил, что и сотрудники ФСИН и адвокат нарушили закон. Прокурор велел ФСИН наказать виновных.

Сама Ольга Динзе свою вину отрицает. По ее словам, она попросила Акрама Азимова сформулировать свою позицию письменно, так как адвокатам очень трудно добиться свидания в «Лефортово». По ее мнению, происходящее является не чем иным, как давлением на адвоката со стороны ФСБ.