Следствие назвало три версии крушения самолета в Хабаровском крае

Источник: РИА "Новости"

По данным Дальневосточного СУ на транспорте, следователи на месте крушения приступают к выяснению обстоятельств, приведших к гибели шести человек.

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Ранее сообщалось, что в связи с авиакатастрофой возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

Днем 15 ноября самолет L-410 потерпел крушение при повторном заходе на посадку в поселке Нелькан в Аяно-Майском районе. На борту находились семь человек: пять пассажиров, в том числе трехлетняя девочка, и два члена экипажа. Шесть человек погибли, выжил только ребенок.