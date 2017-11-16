Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Татьяна Арнтгольц сменила имидж для роли в сериале: первые кадры
Ученые объяснили, почему пьянство ведет к слабоумию
Игорь Сечин развелся
"Второй нож в спину Украины": в Раде о решении Минска по Крыму
В Латвии похоронили сатирика Михаила Задорнова
Появилось видео взрыва в жилом доме в Ижевске Момент обрушения дома попал на камеру авторегистратора
СМИ: Глава «Роснефти» Игорь Сечин развелся с молодой супругой
СМИ: Изменившаяся Ротару приехала в Россию
Мужчина сам проложил дорогу: его оштрафовали на 2,5 млн рублей
История братьев Додж
71-летняя певица Пеккан выглядит на 30 лет моложе и хочет рожать
Украинский генерал: ВСУ могут выйти к границам РФ
Джаред Лето снялся в провокационной фотосессии для глянца
Кейт Миддлтон вышла в свет в шикарном кремовом пальто (фото)
В бикини на Сейшелах: Орлова показала фигуру в 40 лет - СМИ
Кончаловский: Никто не осмелится делать как Путин
Жители Петербурга выступили против установки памятника Цою
В Москве появятся Эйфелева башня и Биг-Бен
Фоторепортажи
10Последствия тайфуна Дамри
8Скончался Михаил Задорнов
03:13 (мск), источник: РИА Новости

Похороны погибших при падении L-410 в Хабаровском крае пройдут в субботу

ХАБАРОВСК, 16 ноя — РИА Новости. Жителей Нелькана, погибших при крушении самолета L-410 в Аяно-Майском районе Хабаровского края, планируется похоронить в субботу, сообщил РИА Новости глава района Алексей Ивлев.

Источник: РИА "Новости"

В среду около 13 часов (6.00 мск) следовавший по маршруту Хабаровск — Нелькан самолет L-410, принадлежащий ФГУП «Хабаровские авиалинии», потерпел крушение при заходе на посадку. На борту были два пилота и пять пассажиров. Шесть человек погибли, выжила девочка трех с половиной лет.

«Жителей села Нелькан, погибших при крушении, похоронят в субботу, 18 ноября. Деньги на погребение выделит правительство края — такое решение они приняли вчера. Также в районе мы организовали сбор средств семьям погибших. От администрации тоже посмотрим, какую помощь сможем оказать», — сказал Ивлев.

Ранее сообщалось, что правительство Хабаровского края решило выделить по одному миллиону рублей семьям погибших, семье пострадавшей девочке выделят 400 тысяч рублей.

В четверг в Хабаровском крае объявлен траур по погибшим.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Похороны погибших при падении L-410 в Хабаровском крае пройдут в субботу
Самолет МЧС вылетел из Хабаровска к месту падения L-410
Виновница ДТП в Балашихе приговорена к трем годам колонии
Ксения Собчак выдвинется от партии бывшего министра экономики
Следствие назвало версии крушения самолета в Хабаровском крае
ЦБ пригрозил банкам «вниманием» за высокие ставки по вкладам
Грязная тайна Ракки: спасение людей или угроза для мира?
Минюст потребовал наказать адвоката за вынос тетради из СИЗО
Китайская угроза: туристы из Поднебесной убивают Байкал?
Спорт
ESPN опубликовал фейковую статью о русском допинге Известный американский портал обвинил Российское антидопинговое агентство в несуществующих нарушениях
Авто
Бензин подорожает 1 января: Госдума сказала «да» Предполагается, что ставка акцизов увеличится на 10,7% по сравнению с действующей в 2017 году
Hi-Tech
В «Ростехе» рассказали о боевом искусственном интеллекте Су-35 Искусственный интеллект уже присутствует в новейшем российском боевом самолете
Кино
Умер актер Виталий Шаповалов О смерти народного артиста сообщил сайт Московского театра на Таганке
Недвижимость
Медведев уверен, что ипотечная ставка продолжит снижаться
Рублевка ежегодно теряет треть покупателей недвижимости
В России строится почти 2 млн квадратных метров торговых центров
Ледяные Эйфелева башня и Биг-Бен появятся на Поклонной горе
Леди
7 советов для тех, кто хочет красивое фото в паспорте Сразу 7 ценных советов для тех, кто хочет выглядеть красиво на официальных фотографиях.
Дети
Жасмин и ее 5-летняя дочка вышли на сцену в одинаковых платьях Вполне возможно, девочка пойдет по стопам своей мамы.
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь