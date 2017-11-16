Похороны погибших при падении L-410 в Хабаровском крае пройдут в субботу

Источник: РИА "Новости"

В среду около 13 часов (6.00 мск) следовавший по маршруту Хабаровск — Нелькан самолет L-410, принадлежащий ФГУП «Хабаровские авиалинии», потерпел крушение при заходе на посадку. На борту были два пилота и пять пассажиров. Шесть человек погибли, выжила девочка трех с половиной лет.

«Жителей села Нелькан, погибших при крушении, похоронят в субботу, 18 ноября. Деньги на погребение выделит правительство края — такое решение они приняли вчера. Также в районе мы организовали сбор средств семьям погибших. От администрации тоже посмотрим, какую помощь сможем оказать», — сказал Ивлев.

Ранее сообщалось, что правительство Хабаровского края решило выделить по одному миллиону рублей семьям погибших, семье пострадавшей девочке выделят 400 тысяч рублей.